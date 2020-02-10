法人：疫情擔憂升溫 台股再現波動

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，武漢疫情（2019新型冠狀病毒）打亂市場節奏，個股走勢的強弱圍繞在疫情影響輕重，觀光百貨旅遊等類股持續弱勢，盤面主流的電子股走勢亦顯分歧，部分已修復年後跌幅，但部分類股卻仍在低檔整理；即使是基本面較佳的Apple供應鏈，也因為復工及運輸的疑慮呈現弱勢整理。

廖哲宏表示，現階段，疫情影響肯定是大盤最重要的變數，影響是否告一段落，可以觀察：中國確診人數是否下滑、開工是否順利、抗病毒藥是否取得大比例的成功。整體來看，目前台股處在疫情風險、下半年景氣回升預期的邊界，受疫情影響較小的個股，如半導體業、金融股的表現有機會優於大盤。

廖哲宏表示，美國重要企業公司財報表現優於預期，加上疫情對美國影響有限，美中貿易爭端進一步和緩，配合對下半年景氣回升預期，拉動美股再創高點。這說明，排除疫情的短期影響，景氣回升預期仍有望支撐全年股市表現。如果把時間拉長，景氣終將擺脫疫情的影響，疫情影響拉回的個股，如PCB、5G與APPLE供應鏈等類股，仍可留意佈局點。

在題材面，在類股方面，電子股側重5G相關、雲端大數據及高速傳輸、半導體類股、被動元件與記憶體的佈局；在傳產股部份，看好資本支出概念、機電類股等的表現。

在觀察方向上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，接下來兩周是重要關鍵期，目前來看，如果疫情獲得有效控制，需求應該只是遞延、沒有不見，但若是疫情擴大，則要進一步觀察終端消費需求動能是否出現顯著影響。