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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

投信：疫情影響投資信心 建議理性評估後再布局

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信表示，台股1月由於台積電法說釋出正面展望，加權指數原本在農曆年前收盤仍持穩在12,000點之上，外資則處於小幅買超，但因中國武漢肺炎2019新型冠狀病毒疫情於1月下旬迅速擴大，導致外資轉買為賣超，加權指數處於整理階段，短線波動幅度加大，應觀察留意疫情發展，與中國製造業開工後相關供應鏈變化。

受疫情影響，台股新春後修正幅度逾5%。從技術方面分析，月KD、週KD都呈現死亡交叉，指數跌破20日均線、60日均線，結構對多方不利，但60日均線仍保持上升軌跡。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，利多情況是台灣疫情相對穩定，控制較為得宜，並具完善醫療設備，不必太擔憂；再加上目前融資餘額明顯減少，且外資亦未持續性賣超，有利於大盤跌深反彈。

展望2月，周書玄表示，目前主要武漢肺炎疫情仍集中於湖北省，確診人數尚未降溫，因此，中國各大城市亦陸續實施封城或閉環管理，降低感染機率，台灣則因17年前曾經歷SARS風暴，目前疫情得以有效控制。未來觀察2月10日該週是否如期開工，將影響整體製造業供應鏈。

進一步分析，周書玄認為，評估武漢肺炎將影響中國GDP(約佔全球14%)，服務業受害最為直接，製造業則視後續復工狀況。預期2月台股指數波動放大，短期台灣工廠受惠轉單效應可增產，但中國疫情若繼續失控，則不利全球經濟發展，一旦需求下滑，股市修正亦難倖免。

富蘭克林華美投信表示，持續觀察疫情與市場投資信心，在不確定性因素消除後，股價將回歸基本面，投資策略則看好產業包括:半導體(IC設計、記憶體、封裝測試)、被動元件、雲端伺服器、PCB、光學、車用電子、運動休閒、高股息殖利率等相關類股，皆有表現空間，建議投資人應理性觀察，並分散配置。

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