投顧：歐洲經濟緩步回升 提供歐洲股市反彈動能

富蘭克林證券投顧表示，儘管德國工業訂單的意外下滑，顯示製造業的疲弱持續拖累歐元區整體經濟表現，但近期歐洲數據已有回穩跡象，其中一月歐元區綜合及服務業PMI紛紛創下五個月來最佳，顯示歐洲經濟可能已經擺脫谷底緩步回升，提供歐洲股市反彈動能，而目前歐洲央行仍然維持低利率環境，並視情況考慮擴大刺激，同時今年許多歐洲國家轉為刺激的財政政策，有望延續景氣行情。

德國央行行長Jens Weidmann表示，歐洲央行應簡化通膨目標，制定更具前瞻性及現實的政策，同時對控制通膨保持彈性。富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金經理人卡翠娜‧達利表示，近期觀察到歐洲經濟改善的訊號，而歐洲企業的槓桿使用程度偏低、產能利用率也維持高檔、工資上揚支撐消費信心等，此外，相較於美國股市平均股利率僅有1.8%，歐洲股市平均股利率達3.5%，相當具有吸引力。

IHS Markit表示，最新1月PMI數據顯示，自英國經濟自大選來已開始復甦，政治不確定性帶來的逆風正逐漸減弱，從而轉化為企業及消費支出的回升，預期2020年第一季英國GDP將成長0.2%，將較去年年底的疲弱狀況有所改善。