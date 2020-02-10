投顧：美股逢回分批佈局 兼納優質成長股及公用事業

富蘭克林證券投顧表示，短線持續留意中國新型冠狀病毒疫情發展，歷史經驗顯示傳染疾病對股市影響屬短期，待疫情獲得控制股市可望回歸基本面表現。

展望今年美國經濟預估維持溫和增長、企業獲利成長改善，輔以央行貨幣政策仍偏寬鬆，有助支持美股延續多頭格局，建議投資人可留意美股分批佈局的機會或採定期定額方式投資，公用事業類股主要營收來自美國、營運穩定，且兼具高股利及低波動特性，建議納入投資組合之中。

美股建議以擁有強大品牌優勢、能夠受惠於數年結構成長題材的優質成長股為首選。