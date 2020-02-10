武漢疫情嚴峻 這幾檔防疫股年後強漲
台股受到武漢疫情的衝擊失守季線，統計農曆年後開紅盤以來，股價表現強勢個股發現，漲幅前六大清一色是防疫概念股，以美德醫療-DR(9103)漲幅逾9成最高，其次依序是恆大、合世、康那香、熱映、毛寶等(統計至2/7)；今日台股下跌，雖有多檔口罩股下跌，但美德醫療仍是漲停鎖死，漲停排隊買單逾2.3萬張。
防疫概念股在武漢肺炎疫情延燒下，吸引短線投機資金搶進，成為年後開紅盤以來的強勢股，統計年後漲幅排名發現，短線漲幅逾2成的個股達12檔，美德醫療漲幅居冠，漲幅第七至第十二名則依序是永利聯合、本盟、華擎、亞諾法、商之器、勤凱等。
證券分析師張陳浩表示，防疫概念股的表現與基本面無關，主要是跟疫情的發展連動，容易出現急漲急跌的表現，長期來看並不建議買進，在台股受到疫情衝擊的時候，反而可以尋找股價受到影響出現修正，且具有基本面題材的族群來布局，包括5G、PA、半導體、蘋概股(手機股)、PCB等都值得逢回買進。
台股今日開低，早盤一度下探至11,423.34點，大跌逾百點，盤中跌幅收斂，防疫股則是漲跌互見，美德醫持續漲停鎖死，但康那香及恆大則是下跌，恆大更是亮出跌停綠燈，下挫至28.05元，康那香開平震盪，一度翻紅，盤中跌幅2.71%。
熱映及毛寶今日也是上漲攻勢，熱映以25.9元開高後一度衝達漲停26.85元，盤中漲幅8.79%；毛寶以21.5元開高，一度拉升至22.3元，盤中漲幅2.37%。
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