郭明錤估鴻海、和碩復工率 籲投資人關注新冠肺炎變化

武漢肺炎疫情牽動蘋果供應鏈的復工情況，天風證券分析師郭明錤最新報告針對 鴻海(2317)與和碩的iPhone生產復工提出更新及預估，估計鴻海鄭州廠、深圳廠復工率分別約40~60%、30~50%；和碩上海廠及昆山廠則分別是60~70%以下、40~60%，建議投資人應高度關注新冠肺炎變化並謹慎面對。

路透報導引述消息人士說法指出，鴻海鄭格外州廠已接獲政府復工許可，深圳廠復工與否仍在協調中；鴻海復工情況，引來市場高度關注，今(10)日股價以低盤開出，早盤以79元開低，一度下滑至78.9元，失守80元關卡，盤中跌幅縮小，拉升至82.7元，逼近平盤82.9元，盤中跌幅0.72%。

郭明錤最新報告表示，蘋果iPhone產業鏈中，EMS組裝廠復工情況是最重要的復工關鍵，因目前仍有許多不確定，因此僅提供EMS復工狀況，不提供出貨預估更新。

他指出，鴻海iPhone生產據點包括鄭州、深圳、太原與印度；鄭州是iPhone最重要的生產據點，主要負責生產iPhone 11系列、iPhone SE2等，目前已推遲至少約1個禮拜，估計復工率約40~60%。

深圳負責開發2H20新款iPhone，開發團隊在春節期間並無休工，其餘人力缺口原預計在2月10日開始補足，目前已推遲至少約1個禮拜，估計復工率約30~50%；至於太原與印度，雖已移入生產設備，但目前產能有限。

和碩iPhone生產據點包括上海與昆山；上海主要負責生產iPhone 11，也是研發今年下半年新iPhone據點，已在2月3日復工，復工率約90%，但預估2月發薪後工廠會有離職潮，預估復工率降至60~70%以下；昆山主要負責生產iPhone SE2，原預計2月10日復工，目前已推遲至少數日，估計復工率約40~60%。

和碩今日股價以63.8元開低，一度翻紅至65.5元，盤中跌幅0.3%。