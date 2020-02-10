台積電ADR重挫 股價再測季線

上周五美股下跌，半導體股跌勢重，台積電(2330)ADR重挫3.1%，台股今(10)日開低，早盤大跌逾百點，台積電也是開低，一度下滑至321元，再跌破季線，盤中跌幅略有縮小，跌幅1.06%。

台積電ADR上周五收在56.2美元，跌幅3.1%，台積電今日早盤則以321.5元開低，一度下滑至321元，盤中則略有拉升，力守季線；蘋概三王今日早盤齊跌，但盤中都有縮小跌幅的表現，尤其是鴻海更是重新再站上81元以上。

台積電預估今年第1季業績展望，合併營收預計介於102 ~103 億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%；若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於48.5%~50.5%之間；營業利益率預計介於37.5%~39.5%之間。