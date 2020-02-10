比特幣重回萬點 撼訊漲停、概念股大漲

武漢新冠肺炎肆虐，恐慌情緒再度催動比特幣行情重返萬元關卡，1比特兌美元今早來到10,190.21，帶動台股相關概念股撼訊（6150）開盤直攻漲停板，映泰（2399）、麗臺（2465）也相繼大漲。

據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣在今早9點左右來到10,190.21，為近一周高點；比特幣價格在9日重返萬元關卡之上，為去年10月來首見。

受到利多消息帶動，比特幣概念股撼訊今日開盤直攻漲停板，映泰、麗臺、華擎（3515）、技嘉（2376）今早皆應聲上漲。

儘管比特幣漲勢凌厲，但與台灣板卡廠業績較直接相關的以太幣走勢較為和緩，近日無明顯波動，但1以太幣兌美元也自2月4日185，到今日已漲至227。

由於比特幣波動劇烈，台灣廠商2018年業績洗「三溫暖」，在上半年顯卡價量齊揚後，2018年下半年市場需求急凍，導致2019年台廠經歷打消庫存噩夢，因此，目前顯卡廠商對於加密貨幣仍保守看待。