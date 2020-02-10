上銀蘇州廠今天復工了 營運可望從第2季回升

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀(2049)蘇州廠今(10)日復工，法人表示，由於復工申請相當順利，減輕對公司的影響，預期上銀營運可望在第2季回升。

上銀集團總裁卓永財表示，蘇州子公司的復工申請經過了嚴格審查，雖然園區申請2月10日復工的公司非常多，原本以為上銀要再排隊等幾天，但因為上銀是重點優先企業，因此特別迅速通過復工的申請。

受美中貿易戰影響，去年工具機產業景氣低迷，業者營運受影響，但法人認為，工業自動化以及智慧製造為長期趨勢，需求不會消失，最快今年第2季市場需求將開始回溫，並帶動上銀營運動能。

卓永財稍早表示，集團今年將由關鍵零組件全面升級進入「系統整合服務」領域，客戶涵蓋半導體、手機、5G設備及汽車等，上銀已全面升級進階「成為工業4.0最佳夥伴」。

展望上銀營運，卓永財認為，上銀集團業績可望從第2季起逐季升溫，上半年會比去年同期好，下半年也會比上半年好。對此，上銀日本神戶廠投資案，已訂上半年啟動建廠。