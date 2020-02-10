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疫情衝擊疑慮再起 台股開跌98.09點一度挫低近190點
武漢新冠肺炎疫情衝擊供應鏈復工狀況，市場疑慮再起，使台股今（10）日開盤跳跌98.09點，指數開在11,514.72點，在蘋概三王疲弱，跌幅在2.1%至3.7%間，使加權指數最低來到11,423點，跌點再度擴大，逼近190點。
上周五美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌。雖然非農就業人數大幅優於市場預期，且薪資年成長走高，但是並未吸引市場買盤積極進場，投資人對中國經濟成長的擔憂再起，供應鏈面臨中斷危機。
終場道瓊工業指數下跌277.2點，或0.94%，收在29,102點；標普500指數下跌18點，或0.54%，收在3327.71點Nasdaq指數下跌51.64點，或0.53%，收在9,520.51點；費半指數下跌45.2點，或2.37%，收在1,864.36點。
法人認為，季線11,770點成重要多空關鍵點，著眼武漢肺炎持續，疫情變化忽多忽空，變數仍多，台股恐持續整理。另外武漢疫情新增病患人數和傳播速度，要密切觀察，自上周五台股破線後，可能在此進行擴底整理，區間以11,500點至11,800來看待，指數進行橫向整理機會大。未來只要中國疫情或國際疫情，有紓緩現象時，台股指數有機會出現緩步墊高格局。
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