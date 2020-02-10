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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

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郭明錤：鴻海鄭州廠、深圳廠復工率約30-60%左右

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。圖：鴻海提供

武漢新冠肺炎肆虐，中國大陸今（10）日起陸續展開復工，知名蘋果分析師、天風證券郭明錤指出，鴻海最重要的iPhone生產據點鄭州廠、深圳（龍華）廠復工時間至少推遲一週，預估復工率分別來到40-60%、30-50%。

郭明錤表示，iPhone供應鏈中，復工最重要的關鍵是在代工廠，但因目前仍有許多不確定性，僅能預估復工狀況，而不提供出貨預估更新。建議投資人高度關注新冠肺炎變化並謹慎面對。

鴻海iPhone生產據點包含河南鄭州、深圳、山西太原及印度。其中鄭州為iPhone最重要生產據點，負責iPhone 11、iPhone SE 2等，原預計10日復工，目前已推遲至少約1周左右，估復工率約40-60%。

深圳主要負責今年下半年新款iPhone開發。開發團隊（約三成人力）在春節期間仍照常上班，其餘人力缺口原預計在10日開始補足，目前至少也推遲一週，預計復工率30-50%。

至於太原與印度，目前鴻海皆已投入生產設備至兩個據點，但目前產能有限。

在和碩方面，生產據點包含上海與昆山。其中，上海主要生產iPhone 11，同時也是研發下半年新款iPhone據點所在，已在2月3日復工，復工率約九成，但因2月發薪後工廠會有離職潮，預計復工率降至60-70%以下。

至於和碩昆山廠，主要生產iPhone SE 2，原預計10日復工，目前已推遲至少數日，估復工率約40-60%。

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