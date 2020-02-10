搶反彈概念股 機會財入袋

武漢肺炎疫情重創近期全球資本市場，台股雖也受波及，但近日強勢反彈，表現相對亮眼。法人建議，值此震盪劇烈時刻，投資人可逢低布局具有未來基本面、籌碼面、技術面等三優的「搶反彈概念股」，搶賺機會財。

摩根士丹利評估，大陸新型冠狀病毒疫情發展將對第1季全球經濟增長帶來壓力，若疫情在二個月內觸及高峰（新增確診案例觸頂）後獲得控制，將對第1季全球經濟增長率造成0.15至0.3個百分點的衝擊、第2季經濟將重回復甦軌道。

法人認為，若以2003年非典型肺炎（SARS）疫情期間的市場表現及經驗作參考，「隨著更有效的防疫措施得以落實，大中華股市出現廣泛市場調整的時間應相對短暫」。

武漢肺炎疫情衝擊全球資本市場，投資人可布局具有未來基本面、籌碼面、技術面等三優的「搶反彈概念股」。以基本面觀之，可以年報表現佳的個股為首選，尤其是每股純益逐季成長的公司，可望受市場資金青睞。

這些個股普遍又兼具籌碼面、技術面優勢，趁大盤處在震盪盤整期，這些個股除成為資金避險去處，也可能是季底法人衝刺績效的利器。

其中，旺宏、華邦電、友達、群創、台泥、榮成、國產、兆豐金、永豐金、中信金等，是市場矚目的十大「搶反彈概念股」。

旺宏方面，武漢肺炎疫情衝擊湖北地區記憶體、面板、印刷電路板等科技廠商供貨，尤其陸廠兆易創新在全球NOR Flash市占率達18%，位居第三，加上真無線藍牙耳機（TWS ）對NOR Flash需求殷切，旺宏將成轉單受惠股之一。

永豐金去年全年稅後純益124.07億元，是歷年次高紀錄，也較前年的94.28億元大增31.6%；永豐金獲利貢獻主要來自子公司永豐銀行，去年全年稅後純益102.50億元，占整體獲利比重82.6%。

隨著營建業回溫及廠辦需求增加，國產接單動能轉強，訂單能見度已到上半年，公司對營運展望樂觀。國產去年全年每股純益0.41元，賺贏2018年全年。除本業穩健外，國產資產題材豐富，吸引投資人目光。