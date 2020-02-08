慧榮今年業績 估增二到三成

在美掛牌的NAND Flash控制晶片廠慧榮科技公布2019年第4季財報，業績季增達35％，每單位稀釋美國存託憑證盈餘為0.96美元（折合約新台幣29元）。

考量新型冠狀病毒疫情不確定因素對供給及需求面的影響，慧榮預估今年第1季營收將介於1.3億至1.38億美元之間，季減10~15%，毛利率介於44~46%之間。2020年全年營收預估將年增20~30%，達5.39億至5.84億美元，全年毛利率預估將介於46~48%。

慧榮去年第4季營收為1.53億美元，季增35％，年增32％，毛利率為49.3%，稅後淨利為3,381萬美元。慧榮去年第4季NAND控制晶片的營收創新高，固態硬碟（SSD）控制晶片營收季增近25%，刷新歷史紀錄，eMMC／UFS控制晶片營收也大幅成長70%，至於SSD解決方案營收則季增60%。

慧榮總經理苟嘉章表示，在三個主力產品線的成長帶動下，去年第4季營收再創佳績，其中以SSD控制晶片的表現最為亮眼，單季及全年營收雙創歷史新高。

此外，慧榮的eMMC及UFS控制晶片營收持續強勁成長，而在SSD解決方案方面，企業級的寶存（Shannon）、車用／工控級的Ferri系列，營收也大幅季增。

展望新的一年，苟嘉章指出，該公司的三大主力產品線，預期將持續帶動整體營收成長，其中營收占比過半的SSD控制晶片，已直接供貨給全球7家NAND大廠中的5家，全球主要模組廠商也都是其客戶。

另外，在eMMC及UFS控制晶片方面，受惠於UFS在智慧型手機市場採用率攀升，慧榮的美國NAND大廠客戶也因此受惠；其中國模組廠客戶也成功打入更多eMMC應用市場。

同時，慧榮評估，其SSD解決方案在今年也將回復成長，動能來自於中國超大規模雲端供應商，將採購更多寶存的開放通路SSD，另一方面，其Ferri單晶片SSD，預期將打入更多車用、伺服器及工控市場供應鏈。