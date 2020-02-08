鴻海發5點聲明重申陸廠復工依規定 未收到客戶提早要求

各界關注組製造大廠復工情況，鴻海（2317）集團今（8）日再次發布5點聲明強調，「大陸廠復工依規定」，「未收到客戶要求提早復工的要求。」

鴻海聲明全文如下：

1、員工是集團最寶貴的資產，員工的健康是本集團多年來一直列為經營的最高指導原則。本集團在此次疫情剛發生時，就已經成立了防疫指揮中心。在這段期間各集團主管，都無時無刻不在專注疫情的發展，並執行動態管制。

2、本集團在全世界的工廠，包括在大陸的所有工廠，都一直在全力配合當地政府開展防疫工作，並在各地政府的指導及同意下，做好復工前的安全準備工作。

3、依照集團政策，我們一向不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關詳論。

4、各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。

5、本集團迄今尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。