盤勢多變 三情境牽動後市

年初以來，「武漢肺炎」衝擊復甦中的景氣，走高的股市也因此回檔。疫情發展一日數變，行情波動劇烈，投資難度升高。疫情究竟何時結束，海內外防疫專家看法不同。保守者如美國哈佛大學專家指出，新型冠狀病毒因為輕病症很難發現，在人與人之間傳播普遍，比起2003年的SARS更難控制；中國抗煞專家認為疫情仍處於上升期，2月中下旬左右達高峰，疫情比SARS持續五、六個月要短。

面臨多變市場最好的方式，是準備不同的策略因應。根據SARS的經驗，金融市場反應和疫情波動成反比，也就是當感染人數升高，股市持續下滑，當疫情不再擴大，股市進入築底階段，當病毒威力逐漸減弱，股市可望擺脫陰影。

所以，從疫情的可能發展推測股市動向，進而設立投資策略，前提是武漢肺炎和SARS類似，都會在炎熱的夏季時消失，以下為筆者個人推測。

第一種可能，如果武漢肺炎在2月達到高峰未再擴大，景氣影響極微，股市整理後將恢復活力。1月製造業採購經理人指數（PMI）調查時間企業對疫情感受有限，全球的數值為50.4，美國為50.9，中國大陸官方數據為50，民間財新版為51.1，大致溫和，歐元區為47.9，日本為48.8雖然在50以下，也未再探底，台灣製造業為51.3，非製造業指數NMI為55.0，相較各國復甦力道更加明顯。

第二種可能較嚴重，股市打底時間一到二個月，第2季多頭有機會。假設情況為2月上中旬，延長春節假期或避免出勤的企業陸續復工，人員流動加上武漢肺炎最長潛伏期達14天，疫情可能3月才到高峰，外資瑞銀認為當疫情於第1季就得以控制前提下，中國2020年經濟成長率預測值，將由原先預估的6%下調至5.4%。

第三種可能極嚴峻，股市好轉至少也要到下半年甚至於是明年。其假設是中國大陸封城數目增加，疫情高峰在第2季才出現，電子、衣服、鞋業供應鏈陷入混亂，民眾內需消費降到冰點，大陸全年經濟成長率將降至5%以下或更低，當此負面效應發散，其他國家都受波及，經濟成長趨緩或停滯無法避免。

筆者曾在元月指出，今年投資要牢記「滿招損，謙受益」，如今看來所言不虛。2020年台灣加權指數的合理區間為9,800~12,400點，當局勢往上述的第一種可能發展，則大盤可望在第1季再次挑戰上限；如果情勢往第二種可能靠攏，則台股將進入11,000~11,700點整理；萬一不幸往第三種可能發展，台股下測萬點的機率升高。

這次的新型冠狀病毒肆虐，國際知名生醫大廠如吉利德、艾伯維傳出有藥物可抑制疫情，生技醫療類股重新獲得關愛的眼神，台股投資者也掀起熱潮，惟根據經驗，防疫概念是一時激情，血糖、體溫、原料藥等業績不受景氣影響，走的路會比較長久。

特別提醒的是，產業供給端容易估計，需求端變數較多。根據專業研調機構分析，全球智慧手機今年的出貨量將比預期少2%，中國大陸出貨量將比預期減少5%，且第1季下滑的幅度超過三成，相關電子廠商第1季業績將比去年底的預估低迷，投資者必須有心理準備；而代工組裝如鴻海、仁寶、廣達等電子五哥，將面臨生產基地適度分散的調整期，上游半導體產能以台灣為主，影響有限。

（作者是資深證券分析師）