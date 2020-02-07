原油2倍ETF火熱 單周成交創歷史新高

武漢肺炎疫情雖然持續擴大，但美股創新高，帶動歐日股上揚，加上中國大陸跌深反彈，主要股市正向ETF普遍上揚。在台掛牌的ETF中，本周以陸港股正向ETF最強勢，在漲幅前十大ETF中就占了八檔。另外，科技股正向及原油反向ETF也有不錯的漲幅。

武漢肺炎疫情擴大，運輸業受創，國際油價弱勢。雖然市場預期石油輸出國組織（OPEC）會減產，但很難提振油價。相關反向ETF連兩周大漲，元大S&P原油反1本周漲4%多。

原油正向兩倍ETF跌勢更重。元大S&P原油正2、街口S&P布蘭特油正2前一周跌幅都超過16%，本周跌幅雙雙超過一成，連續兩周成為表現最悲情的ETF。尤其元大S&P原油正2更是本周焦點ETF，每天成交量都有二、三十萬張，成為台股成交張數最大的單一證券。

元大S&P原油正2從1月30日台股鼠年開紅盤以來，連續六天成交量都超過30萬張，在6日爆出37.1萬張的歷史天量，累計全周成交張數高達165.7萬張，創歷史新高，遙遙領先第二名去年10月初的101萬張。

就7日的成交量來說，元大S&P原油正2仍以24.6萬張的成交張數封王，其次是富邦VIX的11.8萬張、元大滬深300正2的7.3萬張、元大台灣50反1的近6萬張、元大S&P石油的2.1萬張。

中國官方持續救市，股市跌深反彈。上證指數在3日開市當天大跌7.7%之後，連漲四天，但漲幅縮小。BP上證50（008201）單周大漲12.1%，成為本周所有ETF漲幅冠軍，中信中國50正2以 7.1%的漲幅排第二名，台新MSCI中國正2以6.9%的漲幅排第三名。

美國經濟數據及企業獲利都優於預期，科技股領漲，那斯達克（Nasdaq）指數創歷史新高。統一FANG+大漲5.3%，為本周所有ETF漲幅第五名，富邦NASDAQ正2上漲4.1%其次。至於其他美股ETF，群益NBI生技全周漲3.6%，國泰美國道瓊正2也有2.6%的漲幅。

台股在連續反彈三個交易日之後收黑，但全周加權指數仍上漲1%，仍有11,600點。在相關ETF中，富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、元大台灣50正2本周都有2%以上的漲幅。