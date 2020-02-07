快訊

飯店爆退訂潮 萬豪老董乾脆放生員工去旅遊

國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

原油2倍ETF火熱 單周成交創歷史新高

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

武漢肺炎疫情雖然持續擴大，但美股創新高，帶動歐日股上揚，加上中國大陸跌深反彈，主要股市正向ETF普遍上揚。在台掛牌的ETF中，本周以陸港股正向ETF最強勢，在漲幅前十大ETF中就占了八檔。另外，科技股正向及原油反向ETF也有不錯的漲幅。

武漢肺炎疫情擴大，運輸業受創，國際油價弱勢。雖然市場預期石油輸出國組織（OPEC）會減產，但很難提振油價。相關反向ETF連兩周大漲，元大S&P原油反1本周漲4%多。

原油正向兩倍ETF跌勢更重。元大S&P原油正2、街口S&P布蘭特油正2前一周跌幅都超過16%，本周跌幅雙雙超過一成，連續兩周成為表現最悲情的ETF。尤其元大S&P原油正2更是本周焦點ETF，每天成交量都有二、三十萬張，成為台股成交張數最大的單一證券。

元大S&P原油正2從1月30日台股鼠年開紅盤以來，連續六天成交量都超過30萬張，在6日爆出37.1萬張的歷史天量，累計全周成交張數高達165.7萬張，創歷史新高，遙遙領先第二名去年10月初的101萬張。

就7日的成交量來說，元大S&P原油正2仍以24.6萬張的成交張數封王，其次是富邦VIX的11.8萬張、元大滬深300正2的7.3萬張、元大台灣50反1的近6萬張、元大S&P石油的2.1萬張。

中國官方持續救市，股市跌深反彈。上證指數在3日開市當天大跌7.7%之後，連漲四天，但漲幅縮小。BP上證50（008201）單周大漲12.1%，成為本周所有ETF漲幅冠軍，中信中國50正2以 7.1%的漲幅排第二名，台新MSCI中國正2以6.9%的漲幅排第三名。

美國經濟數據及企業獲利都優於預期，科技股領漲，那斯達克（Nasdaq）指數創歷史新高。統一FANG+大漲5.3%，為本周所有ETF漲幅第五名，富邦NASDAQ正2上漲4.1%其次。至於其他美股ETF，群益NBI生技全周漲3.6%，國泰美國道瓊正2也有2.6%的漲幅。

台股在連續反彈三個交易日之後收黑，但全周加權指數仍上漲1%，仍有11,600點。在相關ETF中，富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、元大台灣50正2本周都有2%以上的漲幅。

ETF 元大 大S 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎日本確診86例防疫失敗？ 網指潛伏期過後才知道

因應武漢肺炎疫情 中國信託提供四項寬緩機制　

武漢肺炎維持16例 檢疫所台商又1人發燒送醫

傳穿山甲是武漢肺炎中間宿主 賴秀穗質疑為圓謊

相關新聞

MSCI權重將調整 五檔「入摩」機會大

MSCI（明晟）2月13日將公布新一季權重調整，法人指出，由於今年MSCI暫無增持A股計畫，台股近期表現在主要亞股中段班...

外資本周賣超70億 買超鎖定銅板股

台股今（7）日開低走低收在11,612.81點作收，下跌136.87點，但周線拉出長紅K棒，全周上漲117.71點，漲幅...

蔡明翰：台股震盪操作不宜融資 逢低布局為上策

美股維持強勢震盪創高，但武漢肺炎疫情持續在亞洲蔓延，導致今（7）日亞股並無法受到美股激勵，多呈現震盪拉回，台股也順勢拉回...

疫情擴散 散裝船叫苦連天

全球散裝船指數爆跌，破天荒BCI（海岬型散裝船運價指數），指數出現負指值。業界專家表示，中國疫情、巴西水災、澳州火災讓BDI市場低迷到讓業界很擔憂；由於這波跌最兇是以海岬型船舶為主的BCI指數，推估中航（2612）、裕民（2606）及新興（2605）會最先受到影響。

台塑集團1月營收年減15%／4寶整理 「2月10日開工是關鍵」

受到疫情影響，台塑集團也下修第一季看法，今天股價也出現小跌走勢，四寶平均跌幅約在1%。台塑集團普遍預估，2月10日中國大陸下游加工客戶開工注意是否有回補庫存需求，成為影響塑化產品價格的關鍵。

日線黑 周線紅 台股一周高低差達600點

台股連漲三天後，今日開出低盤，終場下跌136.87點，收在11,612.81點，成交量1,286.18億元。不過，周線還是拉出長紅K棒，一周內指數高低點差距達600點。由於台積電市值守住8.5兆元，上市公司總市值也維持在35兆元之上。

宅經濟防疫 遊戲股紅通通

受惠中國大陸武漢肺炎防疫，以及春節效應帶動，遊戲類股業績發光，鈊象（3293）及傳奇（4994），1月雙雙繳出亮眼成績，今（7）日逆勢上攻，領軍遊戲類股齊力走揚。包括宇峻（3546）、橘子（6180）、智冠（5478）等類股，相繼獲激勵開紅。

疫情仍洶湧 防疫股回神

武漢肺炎疫情威脅未除，鑽石公主號遊輪確診感染病例增加，防疫概念股今（7）日再展開攻勢，亞諾法（4133）宣布將加快中國大陸新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發，消息激勵股價開高走高攻上漲停32.45元，耳溫槍廠熱映及口罩廠美德醫療-DR也亮燈漲停。

法人逆勢加碼股 不怕利空來襲 蓄勢待發！

原本大家樂觀期待第1季行情可望續強並挑戰新高，沒想到新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情迅速蔓延，讓1月30日台股的新春開紅盤日創下史上最大跌點。全民嚴陣以待啟動防疫作戰，而股市亦因人心惶惶而動盪修正。

憂心疫情升溫 台股震盪下跌逾百點

中國調降美國商品關稅，激勵美股創新高，但亞股對武漢肺炎疫情擔憂再度燃起，台股今天開低震盪，權值股走跌，防疫概念股點火，盤...

防疫股漲勢再起 亞諾法、熱映、美德醫股價攻漲停

武漢肺炎疫情威脅未除，鑽石公主號遊輪確診感染病例增加，防疫概念股今（7）日再展開攻勢，亞諾法（4133）宣布將加快中國大...

因應武漢肺炎疫情 鴻海旗下FII試產口罩、2月10日復工不變

鑽石公主號遊輪感染武漢肺炎的確診病例增加，相關疫情仍在延燒，台廠在中國大陸的復工時程也引來高度關切，鴻海（2317）集團...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。