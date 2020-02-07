MSCI權重將調整 五檔「入摩」機會大

MSCI（明晟）2月13日將公布新一季權重調整，法人指出，由於今年MSCI暫無增持A股計畫，台股近期表現在主要亞股中段班，權重有機會持平，力拼權重不再被調降。納入個股部分，則包括十大高價股的矽力、旭隼、電子大廠旺宏、欣興以及致茂，中選機會大。

MSCI去年四度調升A股納入因子至20%，迄今MSCI新興市場指數囊括472支A股大型股和中型股，含境外股票的陸股權重約34%。不過，今年MSCI進一步提高A股因子的計畫尚不明，市場估計，新一季A股納入因子可能不變，但個股名單將調整。

目前MSCI已公布主要市場至1月31日的權重狀況，法人統計，2月1日到5日間，亞太區以澳洲股市漲4.4%第一、俄羅斯漲0.7%居次，巴西、新加坡、印度、深成指數、南韓、泰國、馬來西亞和台灣加權指數接續，再次香港恆生、印尼、菲律賓、香港國企和上證指數排行倒數，整體台股名次在中段班。

MSCI台灣指數2月來下跌1.3%，優於MSCI中國指數和新興市場指數，也算中間水準；大型投顧法人認為，此次台股權重應有機會持平，台灣出口和經濟表現穩定，亦有利市場前景評估。

就個股來看，去年第4季市值排名在前85、自由流通比率高、外資動向正面，但尚未納入MSCI指數的入選潛力股，則有股后矽力-KY、不斷電系統股王旭隼、記憶體的旺宏、PCB廠欣興、和自動化高價股的致茂等五檔，又以矽力市值高達1,005億元、排名第60，機會最大。

法人指出，前次MSCI指數剔除新藥大廠中裕，當時與中裕同樣有外資減碼、市值縮減的個股還有潤泰全，至今其市場表現和基本面仍改善有限，全體的市值排名掉到124，連四季落於百名外，此次被刪除的風險依舊高。

至於上一季台股於MSCI全球新興市場、亞洲（除日本）、以及全球市場指數的權重，分別被調整為11.46%、13.44%與維持1.38%。