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投信第三家 中信投信特別股指數獲准

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

櫃買中心今（7）日召開上櫃ETF標的指數資格認可審查，決議通過中信投信申請「ICE美國核心固定利率特別股指數」為發行ETF的認可案。法人指出，若該指數順利發展ETF，將是富邦和元大投信發行之後，第三家有投信發行特別股ETF。

根據櫃買中心資料，中信投信申請的指數，由ICE數據指數公司（ICE Data Indices, LLC）負責編製，主要從美國證券交易所掛牌的美元計價特別股中，選取成分股和成分股發行人國家主權的信用評等達到一定標準，並為固定票面利率及流通在外面額至少1億美元以上的特別股為成分股；指數基期點為100點。

過去台股最早由富邦投信發行「富邦美國特別股」，近期ETF規模受惠避險意識創高，受益人也穩定成長；看好特別股趨勢，後有元大投信跟進發行收益率不亞於高收債的「元大US高息特別股」，規模同樣創紀錄。至中信投信再遞件，則為第三家申請的投信。

更早前，主動式基金風行特別股，比特別股ETF發展還早，但ETF仍有自身優勢，布局有望享受更多利基，是ETF也複製熱潮關鍵。

以現行已掛牌的兩檔ETF來說，不僅相對主動型基金費率較低，配息不動用本金，也是和市面上多數主動型特別股基金都配本金的重要差異。

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