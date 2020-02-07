外資本周賣超70億 買超鎖定銅板股

台股今（7）日開低走低收在11,612.81點作收，下跌136.87點，但周線拉出長紅K棒，全周上漲117.71點，漲幅1.02%，統計外資本周賣超70億元，買超逾萬張的有9檔，以銅板股居多，其中，金控股達4家，本周買超冠軍為友達(2409)，單周買超89,172張。

台股今日中斷反彈漲勢收低，三大法人合計賣超135.53億元，其中外資賣超88.55億元，投信賣超19.86億元，自營商賣超（合計）27.11億元；本周以來，三大法人合計賣超203.85億元，其中外資賣超70億元，投信賣超21.76億元，自營商賣超112.03億元。

台股本周周線收漲1.02%，外資本周來合計買超逾萬張的個股達9檔，以金融股、電子股為主，且股價大多不到50元，外資單周買超最多個股為友達、其次依序是元大金、永豐金、旺宏、中環、玉山金、緯創、台新金、鴻海；這些個股中鴻海股價82.9元最高。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，受武漢肺炎疫情干擾，市場投資信心不穩，台股表現也受到波及，不過整體來看，對於市場無需過於悲觀，因為長線大循環並未因疫情關係而結束，此波影響雖延緩新興市場復甦時間，反而將在未來給予更強勁回溫的可能性。

沈萬鈞說，台股方面經濟基本面仍穩健，因此重演過去SARS慘況的可能性低，加上具有殖利率優勢，且科技創新趨勢仍在，台灣科技產業仍扮演重要角色，對台股中長期表現仍不看淡，但短期在市場不確定性相對高的環境下，建議採取逢低承接策略。

他強調，低基期有成長動能且評價合理的個股可擇優布局，產業部分包括5G、電動車、AI、物聯網等可持續關注，另一方面高殖利率題材也可留意。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，新增案例數與實質復工率將牽動台股走向，農曆年後開紅盤第一天台股大跌697點，主要是因疫情一開始市場對相關資訊掌握度不足，且陸股延後開盤，雙重效益使得跌勢加劇。

黃俊斌說，目前第一個時間點必須觀察武漢封城後兩周(約是元宵節)(2/8~1日)新增病例是否進一步增加，接下來由於其他城市陸續封城，下一波觀察疫情新增病例高峰期落在2月底。

黃俊斌指出，另外停工日期是否再延，及停工地區是否擴大，都將牽動台股後續表現。預料台股將初步在年線11,000點獲得支撐，之後再視疫情嚴重程度判斷指數位置。此期間中國手機銷售將受到較大的影響，建議避開華為相關概念股，可尋找大陸缺工，台灣受惠的相關族群。

黃俊斌分析，記憶體當中又以NOR最缺，主要是因為供給端受限制，且在農曆年前就缺貨，且需求相對不受影響，因伺服器建置與消費性產品有別；此外iPhone在歐美地區銷售表現亮眼，只要大陸停工問題不再擴大，相關供應鏈也可留意；再則Intel發表新平台，也將刺激PC銷售，PC相關供應鏈也將是市場追逐焦點。