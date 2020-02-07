蔡明翰：台股震盪操作不宜融資 逢低布局為上策

美股維持強勢震盪創高，但武漢肺炎疫情持續在亞洲蔓延，導致今（7）日亞股並無法受到美股激勵，多呈現震盪拉回，台股也順勢拉回整理，終場加權指數下跌136點，收11,612點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，武漢肺炎持續在中國持續快速擴散，加上日韓確診人數也快速攀升，亞洲疫情陸續出現失控現象，因此目前基本面拋在一旁，疫情變化成為亞股的重要影響因素。

根據上次SARS的經驗觀察，疫情雖持續擴大、導致市場恐慌，但台股多呈現箱型區間的橫向整理，疫情主要集結在亞洲，因此美股影響相對有限，加上財報與經濟數據多優於預期之下，美股仍有望維持相對強勢，並且持續向上創高，但疫情壟罩下，台股無法跟上美股腳步，反彈後即會見到上檔賣壓。

因此，在全球疫情未受到控制前，操作上仍應避免在反彈時追高，指數將維持橫向整理格局，尤其SARS疫情時在台灣出現群聚感染，指數再度出現近一成的波段跌勢，並出現當時的波段低點，目前台灣疫情仍在掌控當中，因此指數將持續橫向整理，但亞洲持續擴散下，仍建議應掌控好持股比重，高持股投資人仍應在反彈時順勢減碼，拿回部分資金，以因應後續若疫情擴大導致市場恐慌時，仍有資金可逢低承接。

武漢肺炎傳染力較SARS高出許多，並且上次SARS主要疫情在香港與台灣，但本次疫情集中於大陸，因此武漢肺炎對於全球經濟的衝擊將較SARS大的許多，但正向因子為武漢肺炎的致死率相對較低，因此市場恐慌氣氛會較當年SARS相對較低，但投資上仍需具有耐心，建議仍以現股為操作原則，指數大幅震盪下應避免槓桿融資操作。

指數橫向整理操作原則，為買黑不買紅，在指數震盪拉回時逢低承接，但跌深反彈時不追高，投資標的以大型權值股為主，盡量尋找具有高殖利率特性的族群，將資金分成多筆，等待指數拉回時分批承接，風暴壟罩下，唯有具有耐心與勇氣，並且有紀律的操作，才有望戰勝疫情獲得豐碩的獲利。