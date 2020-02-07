台股收跌136.87點 三大法人賣超135.53億元
台股今（7）日中斷反彈漲勢，蘋概三王走弱，僅防疫概念股漲勢再起，指數開低走低，終場以11,612.81點作收，下跌136.87點，成交量1,286.18億元，三大法人賣超135.53億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超88.55億元，投信賣超19.86億元，自營商賣超（合計）27.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.94億元，自營商（避險）賣超25.17億元。
台股今日以11,712.71點開低，台積電、大立光、鴻海等股走弱，但是防疫概念股則是在疫情仍在延燒中再發動攻勢，盤中指數一度下滑至11,592.09點，終場收11,612.81點，跌幅1.16%；周線拉出長紅K棒，全周上漲117.71點，漲幅1.02%。
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