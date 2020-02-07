開低走低 台股跌136.87點
台北股市今天開低走低，收盤跌136.87點，為11612.81點，跌幅1.16%，成交金額新台幣1286.18億元。
加權指數開盤為11712.71點，盤中最高11712.71點，最低11592.09點；不含金融股指數9798.26點，跌123.79點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.96%、食品股跌0.85%、塑化股跌0.66%、紡織股跌1.67%、機電股跌1.37%、造紙股漲3.25%、營建股跌1.14%、金融股跌0.65%。
委買張數1322萬1530張，委賣張數699萬131張，成交張數465萬6093張。
收盤時上漲107家，下跌794家，持平54家。
成交量前5名個股為元大S&P原油正2、群創、友達、富邦VIX、聯電。
漲幅前5名個股為亞諾法、毛寶、南六、恆大、康那香。
跌幅前5名個股為銘旺科、本盟、勤誠 、愛普、世芯-KY。
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