蘋概三王疲軟、防疫概念股獨強 台股跌136點收11,612

台股連漲三天後，今（７）日開出低盤，在台積電（2330）等蘋概三王股表現疲軟之下，影響大盤指數走勢在低檔進行整理；收盤指數11,612.81點，下跌136.87點、跌幅1.16%，成交量1,286.18億元。

不過，周線還是拉出長紅K棒，一周內的指數高低點差距達611.65點，全周上漲117.71點。

今日大型權值股同步走勢下跌，僅聯電、國巨、中華電及彰銀等少數權值股抗跌；由於武漢肺炎疫情尚未完全見到緩和現象，防疫概念股經過日前整理，今日再呈現強勢，美德醫療-DR、亞諾法、南六、恆大、毛寶、花仙子、康那香及熱映等股再度轉為強勢。

投資人還是對盤勢有所警戒，本周當沖金額占大盤比率仍維持在27%以上，投資人還是抱股過夜意願仍低，但外資昨日買超上市股票52億元，不再一昧偏空，對台股具有正面作用。

不過，法人表示，中國大陸下周開工狀況將是投資人關注焦點，開工程度、產能狀況及出貨速度等問題都會影響相關公司的業績，以及各產業供應鏈運作，更攸關中國大陸第1季國民生產毛額（GDP）的表現，自然也會影響投資市場評價。

多位分析師表示，台股指數本周一重挫時，曾跌破半年線後再向上翻揚，昨日走高有機會挑戰上檔的季線反壓，技術線型上，可視這指數區間為操作範圍，個股方面則可密切注意陸續公司1月營收的公司表現，部分公司營收表現亮麗是未來可逢低布局標的。