美系外資看好國巨議價能力 調高目標價至505元

武漢肺炎疫情延燒下，台廠嚴陣以待，美系外資最新報告表示，目前評估疫情對國巨（2327）的影響還過早，但在相關庫存水位降低到60日的情況下，看好國巨在晶片電阻（R-CHIP）、積層陶瓷電容（MLCC）的議價能力，重申加碼評等，目標價由420元調高至505元。

美系外資表示，國巨在中國大陸產能部位約七成，台灣約三成，農曆年前庫存已降至60天以下，產用率降至20%，以正常庫存水位80~90天來看，目前庫存明顯偏低，預估晶片電阻、MLCC價格將上漲。

美系外資指出，去年11月起特定產品售價已調升10~15%，受武漢肺炎疫情的影響，庫存吃緊加上缺工的連鎖反應，預估包括晶片電阻、MLCC現貨和經銷通路售價將同步上升，預估今年第1季漲幅約5%，第2季則達5~10%。

美系外資調高國巨今明年獲利預估，幅度分別是17%、19%，重申加碼評等，目標價調高到505元；今日股價以419.5元開高，一度拉升至421.5元，盤中漲幅0.47%。