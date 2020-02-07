快訊

40輛小黃載公主號遊客自由行 司機：當時遊客未戴口罩

武漢肺炎要錢不要命？泰國「大開國門」的佛系防疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫股漲勢再起 亞諾法、熱映、美德醫股價攻漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
防疫概念股今日再展開攻勢。聯合報系資料照

武漢肺炎疫情威脅未除，鑽石公主號遊輪確診感染病例增加，防疫概念股今（7）日再展開攻勢，亞諾法（4133）宣布將加快中國大陸新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發，消息激勵股價開高走高攻上漲停32.45元，耳溫槍廠熱映及口罩廠美德醫療-DR也亮燈漲停。

亞諾法將與日本Cellspect簽署合作協議，未來將利用亞諾法DNAx Immune技術平台產製抗體結合Cellspect側流層析系統（lateral flow system）MSA檢測平台，快速篩檢中國大陸新型冠狀病毒。

亞諾法今日股價開高走高攻上漲停，早盤以30.45元開高後一路衝上漲停32.45元；國光生也是上漲的表現，早盤以26.8元開高一度拉升至26.95元，盤中漲幅2.08%。

口罩股也是強勢指標，尤以美德醫療-DR最為強勢，持續漲停表現，早盤以漲停3.69元開出，雖一度打開，仍再度鎖上；恆大、康那香也重啟漲勢；南六以155.5元開高，盤中攻上漲停166.5元。

熱映熱映主要產品包括耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品、紅外線精密溫度儀、二氧化碳偵測儀等；熱映去年12月稅前淨利410萬元，較2018年同期由虧轉盈；最近二個月（去年11、12月）累計營收1.34億元，年減0.6%，稅前淨利1,030萬元，稅後純益950萬元，每股純益0.22元；今日以22.95元開高走高攻上漲停24.45元。

口罩 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

我ok你先領奏效 屏東口罩6成藥局未售完今天續售

延後開學 全教總要求防疫照顧假、家庭照顧假都給薪

光南免費口罩人潮大爆滿 緊急提早半小時發放

N95口罩2個賣75元太貴？嘉義長庚出租醫療用品店遭投訴

相關新聞

憂心疫情升溫 台股震盪下跌逾百點

中國調降美國商品關稅，激勵美股創新高，但亞股對武漢肺炎疫情擔憂再度燃起，台股今天開低震盪，權值股走跌，防疫概念股點火，盤...

防疫股漲勢再起 亞諾法、熱映、美德醫股價攻漲停

武漢肺炎疫情威脅未除，鑽石公主號遊輪確診感染病例增加，防疫概念股今（7）日再展開攻勢，亞諾法（4133）宣布將加快中國大...

因應武漢肺炎疫情 鴻海旗下FII試產口罩、2月10日復工不變

鑽石公主號遊輪感染武漢肺炎的確診病例增加，相關疫情仍在延燒，台廠在中國大陸的復工時程也引來高度關切，鴻海（2317）集團...

陸降關稅美股創高 台股留意解套壓力

中國調降美國商品關稅，有助市場淡化武漢肺炎憂慮，激勵美股3大指數創高，台股6日大漲176.06點，收在11749.68點...

法說季節 三族群聚焦

台股法說會邁入高峰期，聯發科（2454）、玉山金、台灣大等上市櫃公司，月底前將接續舉行法說會，市場聚焦半導體、金融、生技等三大產業，莫不寄望各家公司能在法說會捎來好消息，為盤面多頭再添柴火。

蘋概三王走低 台股開盤下跌36.97點

台股今（7）日開盤11,712.71點，開盤指數下跌36.97點。

智造概念股 買盤青睞

台股昨（6）日持續反攻，多方蓄勢挑戰季線關卡，基期偏低的上銀（2049）、亞德克-KY等智慧製造族群，拜友達溢價收購凌華，以及外資情有獨鍾，整體表現相當強勢，扮演盤面多方指標。

六檔人氣火熱 股價登頂

國際股市維持多方勢頭，台股昨（6）日拉出長紅，類股表現熱絡，祥碩（5269）、緯穎等多方人氣股，股價再創歷史新高價。

外資回頭挺台股 買超52億元

在權王台積電領軍，及外資買超52億元，創金鼠年開紅盤來最大買超金額帶動下，台股昨（6）日大漲176點，今天將挑戰重回10日線、季線。法人認為，台股短線反彈幅度大，後市需觀察「月季線死亡交叉壓力、元月營收表現、中國大陸10日能否如期復工」等三大重點。

就市論勢／記憶體、5G鏈 長線俏

台股年後開盤第一天即下跌696點，跌幅5.7%，主因春節期間爆發武漢肺炎疫情影響，賣壓宣洩而出，成交量達…

友達溢價2成收購 凌華噴漲停、買單高掛

面板大廠友達（2409）以每股57元、溢價逾二成，公開收購工業電腦大廠凌華（6166），帶動凌華今（6）日一早跳空漲停，委買張數高達70萬張，凌華大股東致茂（2360）、增你強（3028）可望連帶受惠，帶動今日股價走高。

華航、長榮疫情傷身 買盤喊航空股加油

國泰航空開第一槍，鼓勵員工四個月內休三周無薪假，華航（2610）、長榮航空（2618）表示，目前內部還沒有這樣的規畫，未來會依疫情影響航班情況來進行討論。專家評估，以目前情況來推估，兩家國籍航空公司2月單月營收最少影響20億元以上，長期影響則要持續觀察疫情變化，才能進一步評估營收衝擊。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。