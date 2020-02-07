防疫股漲勢再起 亞諾法、熱映、美德醫股價攻漲停

武漢肺炎疫情威脅未除，鑽石公主號遊輪確診感染病例增加，防疫概念股今（7）日再展開攻勢，亞諾法（4133）宣布將加快中國大陸新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發，消息激勵股價開高走高攻上漲停32.45元，耳溫槍廠熱映及口罩廠美德醫療-DR也亮燈漲停。

亞諾法將與日本Cellspect簽署合作協議，未來將利用亞諾法DNAx Immune技術平台產製抗體結合Cellspect側流層析系統（lateral flow system）MSA檢測平台，快速篩檢中國大陸新型冠狀病毒。

亞諾法今日股價開高走高攻上漲停，早盤以30.45元開高後一路衝上漲停32.45元；國光生也是上漲的表現，早盤以26.8元開高一度拉升至26.95元，盤中漲幅2.08%。

口罩股也是強勢指標，尤以美德醫療-DR最為強勢，持續漲停表現，早盤以漲停3.69元開出，雖一度打開，仍再度鎖上；恆大、康那香也重啟漲勢；南六以155.5元開高，盤中攻上漲停166.5元。

熱映熱映主要產品包括耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品、紅外線精密溫度儀、二氧化碳偵測儀等；熱映去年12月稅前淨利410萬元，較2018年同期由虧轉盈；最近二個月（去年11、12月）累計營收1.34億元，年減0.6%，稅前淨利1,030萬元，稅後純益950萬元，每股純益0.22元；今日以22.95元開高走高攻上漲停24.45元。