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因應武漢肺炎疫情 鴻海旗下FII試產口罩、2/10復工不變

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

鑽石公主號遊輪感染武漢肺炎的確診病例增加，相關疫情仍在延燒，台廠在中國大陸的復工時程也引來高度關切，鴻海（2317）集團旗下FII（工業富聯）已在試產口罩，FII預告預估可在2月底日產200萬片，另外，鴻海重申，2月10日復工目標不變；台股今（7）日盤中大跌逾百點，鴻海以平盤開出後呈現小跌，力守在5日線之上。

鴻海為蘋果iPhone主要代工廠，能否在武漢肺炎疫情衝擊下順利復工，是外界高度關注的焦點，鴻海應美林證券邀請舉行線上法說會，強調目前首要工作是在2月10日復工。

因應廠區防疫需求，鴻海旗下FII（工業富聯）表示，已在龍華園區導入口罩生產線，且在2月5日試產，正在申請產品資質認證中，預計在2月底將產能拉升到日產200萬片，除滿足集團員工防疫需求，還可根據情況對外支援輸出。

鴻海同時強調，「集團已啟動出差管制，任何員工返回中國大陸廠區，皆必須經過事業單位最高主管核准，除部分為復工前期準備的人力外，嚴格管制必要人力出差」。

鴻海今日以83.6元平盤開出後走跌，一度下滑至82.7元，力守5日線之上，鴻家軍也是下跌居多；統計外資買賣超情況，昨日外資買超鴻海4,620張，終止連二賣。

鴻海 FII 疫情
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