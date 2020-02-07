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蘋概三王走低 台股開盤下跌36.97點
台股今（7）日開盤11,712.71點，開盤指數下跌36.97點。
中國宣布新一波對美商品降稅，加上強勁財報與經濟數據激勵，美股道瓊、那指、標普三大指數收盤再度寫下歷史新高紀錄，終場美股四大指數漲幅介於0.01%至0.67%，以那斯達克指數最為強勢，台積電ADR上漲0.17%。
日盛投顧表示，台股年後因武漢肺炎疫情造成崩跌，所幸美股持續創新高帶動反彈，就技術面而言，短線上檔季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價；操作宜避開法人持股較高的權值股，選擇受惠疫情轉單的強勢股及公布營收較佳的績優股逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意遊戲、記憶體、被動元件、CIS、工具機。
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