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蘋概三王走低 台股開盤下跌36.97點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日開盤11,712.71點，下跌36.97點。示意圖／聯合報系資料照

台股今（7）日開盤11,712.71點，開盤指數下跌36.97點。

中國宣布新一波對美商品降稅，加上強勁財報與經濟數據激勵，美股道瓊、那指、標普三大指數收盤再度寫下歷史新高紀錄，終場美股四大指數漲幅介於0.01%至0.67%，以那斯達克指數最為強勢，台積電ADR上漲0.17%。

日盛投顧表示，台股年後因武漢肺炎疫情造成崩跌，所幸美股持續創新高帶動反彈，就技術面而言，短線上檔季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價；操作宜避開法人持股較高的權值股，選擇受惠疫情轉單的強勢股及公布營收較佳的績優股逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意遊戲、記憶體、被動元件、CIS、工具機。

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外資回頭挺台股 買超52億元

在權王台積電領軍，及外資買超52億元，創金鼠年開紅盤來最大買超金額帶動下，台股昨（6）日大漲176點，今天將挑戰重回10日線、季線。法人認為，台股短線反彈幅度大，後市需觀察「月季線死亡交叉壓力、元月營收表現、中國大陸10日能否如期復工」等三大重點。

法說季節 三族群聚焦

台股法說會邁入高峰期，聯發科（2454）、玉山金、台灣大等上市櫃公司，月底前將接續舉行法說會，市場聚焦半導體、金融、生技等三大產業，莫不寄望各家公司能在法說會捎來好消息，為盤面多頭再添柴火。

智造概念股 買盤青睞

台股昨（6）日持續反攻，多方蓄勢挑戰季線關卡，基期偏低的上銀（2049）、亞德克-KY等智慧製造族群，拜友達溢價收購凌華，以及外資情有獨鍾，整體表現相當強勢，扮演盤面多方指標。

六檔人氣火熱 股價登頂

國際股市維持多方勢頭，台股昨（6）日拉出長紅，類股表現熱絡，祥碩（5269）、緯穎等多方人氣股，股價再創歷史新高價。

就市論勢／記憶體、5G鏈 長線俏

台股年後開盤第一天即下跌696點，跌幅5.7%，主因春節期間爆發武漢肺炎疫情影響，賣壓宣洩而出，成交量達…

友達溢價2成收購 凌華噴漲停、買單高掛

面板大廠友達（2409）以每股57元、溢價逾二成，公開收購工業電腦大廠凌華（6166），帶動凌華今（6）日一早跳空漲停，委買張數高達70萬張，凌華大股東致茂（2360）、增你強（3028）可望連帶受惠，帶動今日股價走高。

華航、長榮疫情傷身 買盤喊航空股加油

國泰航空開第一槍，鼓勵員工四個月內休三周無薪假，華航（2610）、長榮航空（2618）表示，目前內部還沒有這樣的規畫，未來會依疫情影響航班情況來進行討論。專家評估，以目前情況來推估，兩家國籍航空公司2月單月營收最少影響20億元以上，長期影響則要持續觀察疫情變化，才能進一步評估營收衝擊。

台股飛揚176點 收復11,700關

昨（5）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（6）日越過11,700關卡，上漲176.06點，收在11，749.68點，成交量1，431.21億元。

台股開高走高 大漲176點收11,749

台股今（6）日開高走高，在台積電（2330）、鴻海走揚逾1%、大立光開低走高下，帶動市場多頭信心，終場拉尾盤，加權指數大...

謝金河：重視高殖利率與高毛利率

台股在農曆年前封關，站在一二○○○點以上，市場滿心期待台股在農曆年長假後能一飛沖天，一口氣挑戰三○年前創下的一二六八二天價，沒想到遇上武漢肺炎疫情，新春開紅盤首日，台股大跌六九六．九七，這個意外撞擊讓投資人對鼠年行情膽顫心驚，未來的投資布局何去何從？

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