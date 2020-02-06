防疫概念股 短打因應

自武漢肺炎疫情開始蔓延，市場買盤持續搶進口罩、消毒用品、疫苗、耳溫槍等防疫概念股，但今（6）日因股市風險稍降，資金抽離的結果成為股市大漲176點之下的重災區。由於疫情並未明顯趨緩，防疫股仍有漲勢可期，但法人提醒，相關標的多為題材所推升，獲利面無法支撐近日股價表現，宜短打因應。

隨武漢肺炎疫情升溫，各大產業營運也受直接或間接影響，股價跌宕，反觀防疫概念股則相對活躍，不過，近日均見部分防疫概念股出現資金撤離跡象，不若先前強勢。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，疫情、盤勢帶動防疫概念股近期表現，相關個股短線上隨疫情升溫而走高，不過考量獲利表現與股價的合理性，部分個股已有漲多疑慮，建議投資人見好就收，此外，隨盤勢回穩，績優電子股已因超跌出現投資契機，不排除將吸引資金從防疫概念股轉出，削弱防疫概念股表現。

元富投顧協理湯建源表示，受惠題材熱度，防疫概念股從農曆年前即開始走揚，近幾周為疫情高峰期，若有擴大跡象，則有操作機會，其中，疫苗、製藥股與本波疫情較無關聯，應以口罩、消毒股為聚焦對象，然因相關個股評價面多半已偏離合理水準，操作上宜逢高分批出脫。

另外，證券分析師認為，投資人可以南六、花仙子作為指標，因其具有較佳的基本面依據可參考，而本周以來，兩檔個股快速下殺，股價接近農曆年前的價位，以此可預期其他獲利表現無法支撐股價的個股勢必疲軟，套牢風險高，投資人不可不慎。