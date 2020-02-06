快訊

台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

防疫概念股 短打因應

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

自武漢肺炎疫情開始蔓延，市場買盤持續搶進口罩、消毒用品、疫苗、耳溫槍等防疫概念股，但今（6）日因股市風險稍降，資金抽離的結果成為股市大漲176點之下的重災區。由於疫情並未明顯趨緩，防疫股仍有漲勢可期，但法人提醒，相關標的多為題材所推升，獲利面無法支撐近日股價表現，宜短打因應。

隨武漢肺炎疫情升溫，各大產業營運也受直接或間接影響，股價跌宕，反觀防疫概念股則相對活躍，不過，近日均見部分防疫概念股出現資金撤離跡象，不若先前強勢。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，疫情、盤勢帶動防疫概念股近期表現，相關個股短線上隨疫情升溫而走高，不過考量獲利表現與股價的合理性，部分個股已有漲多疑慮，建議投資人見好就收，此外，隨盤勢回穩，績優電子股已因超跌出現投資契機，不排除將吸引資金從防疫概念股轉出，削弱防疫概念股表現。

元富投顧協理湯建源表示，受惠題材熱度，防疫概念股從農曆年前即開始走揚，近幾周為疫情高峰期，若有擴大跡象，則有操作機會，其中，疫苗、製藥股與本波疫情較無關聯，應以口罩、消毒股為聚焦對象，然因相關個股評價面多半已偏離合理水準，操作上宜逢高分批出脫。

另外，證券分析師認為，投資人可以南六、花仙子作為指標，因其具有較佳的基本面依據可參考，而本周以來，兩檔個股快速下殺，股價接近農曆年前的價位，以此可預期其他獲利表現無法支撐股價的個股勢必疲軟，套牢風險高，投資人不可不慎。

疫情 概念股
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

羅馬確診武漢肺炎病例 遭曝光是頂尖生化工程師

倘若武漢肺炎疫情不止 印尼旅遊業估損失逾千億

武漢肺炎延燒 日本第4班撤僑包機東京起飛

口罩實名制上路 中和警分局坐鎮協助藥局管理秩序

相關新聞

營收雙升股 買盤聚焦

國際股市反彈，台股昨（5）日緩步上揚，盤面除題材股續有行情，牧德（3563）、其陽等1月營收月增率、年增率同步成長，表現亮眼，獲市場資金認同，股價攀高反映。

友達溢價2成收購 凌華噴漲停、買單高掛

面板大廠友達（2409）以每股57元、溢價逾二成，公開收購工業電腦大廠凌華（6166），帶動凌華今（6）日一早跳空漲停，委買張數高達70萬張，凌華大股東致茂（2360）、增你強（3028）可望連帶受惠，帶動今日股價走高。

華航、長榮疫情傷身 買盤喊航空股加油

國泰航空開第一槍，鼓勵員工四個月內休三周無薪假，華航（2610）、長榮航空（2618）表示，目前內部還沒有這樣的規畫，未來會依疫情影響航班情況來進行討論。專家評估，以目前情況來推估，兩家國籍航空公司2月單月營收最少影響20億元以上，長期影響則要持續觀察疫情變化，才能進一步評估營收衝擊。

台股飛揚176點 收復11,700關

昨（5）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（6）日越過11,700關卡，上漲176.06點，收在11，749.68點，成交量1，431.21億元。

台股開高走高 大漲176點收11,749

台股今（6）日開高走高，在台積電（2330）、鴻海走揚逾1%、大立光開低走高下，帶動市場多頭信心，終場拉尾盤，加權指數大...

謝金河：重視高殖利率與高毛利率

台股在農曆年前封關，站在一二○○○點以上，市場滿心期待台股在農曆年長假後能一飛沖天，一口氣挑戰三○年前創下的一二六八二天價，沒想到遇上武漢肺炎疫情，新春開紅盤首日，台股大跌六九六．九七，這個意外撞擊讓投資人對鼠年行情膽顫心驚，未來的投資布局何去何從？

武漢肺炎衝擊 大立光營收示警盤中股價跌逾1%

美股周三收紅，激勵台股今（6）日持續反彈走高，盤中大漲百點，蘋概三王表現不同調，股王大立光（3008）營收示警，在武漢肺...

台積電、鴻海上攻帶動 台股早盤大漲逾120點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（6）日開盤上漲31.49點，加權股價指數為11,605.11點；盤面上，...

美股道瓊大漲483點 台股短線震盪整理

美股道瓊指數大漲483點，台股5日小漲17點。法人表示，台股下檔半年線有撐，不過僅單隻腳繼續彈升有難度，短線震盪整理為主

公股連五買 台股拉尾盤

外資昨（5）日連二賣，台股多空激戰，高低點震盪超過百點，午盤過後一度翻黑，所幸投信、壽險等內資穩盤，八大公股行庫連五買，上演拉尾行情、指數再度翻紅，多方碎步向上，「以時間換取空間」，11,600點得而復失。

漲價概念股 法人挺

記憶體大廠南亞科1月營收攻高，摩根大通最新分析指出，南亞科表現預示第1季記憶體景氣大好，將其評級升上「優於大盤」，激勵類股同聲慶賀；本國法人還看好威剛、環球晶、友達、群創等「漲價概念股」，財測全面上修，有望扮演領漲台股多頭的主力軍。

富邦證兩ETN指數 獲認可

臺灣證券交易所昨（5）日召開指數投資證券（ETN）標的指數資格認可會議，審議通過富邦證券「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」及「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」資格認可。

熱門新聞

公股連五買 台股拉尾盤

漲價概念股 法人挺

蘋概第一槍 大立光本月出貨下滑

晶電、隆達 攻防疫商機

旺宏、泰鼎 認購放閃

分析師：大立光Q1營收恐減50％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。