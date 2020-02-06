友達去年虧損191億元 今年續攻價值轉型

友達（2409）今（6）日舉行法人說明會，公布2019年第4季及全年合併財報，受面板逆風衝擊，總計2019年全年合併營收約2,687.9億元，年減12.6%，歸屬母公司業主淨損191.9億元，每股損失2元。

單看第4季，友達單季虧損擴大，合併營收619.7億元，營業淨損65.1億元，歸屬母公司淨損88.3億元，每股虧損0.92元，為2012年第4季以來，單季最大虧損。

出貨量部分，友達2019年第4季調整大尺寸產能，大尺寸面板單季出貨量約2,653萬片，季減7.5%；中小尺寸出貨量約3,746萬片，季增5.2%；累計2019年全年大尺寸面板出貨量約1億824萬片，年減5.7%；中小尺寸面板出貨量約1億3,102萬片，年減21.4%。

展望今年第1季，由於中國大陸武漢肺炎疫情影響尚不明朗，友達預期，大尺寸面板出貨量會有3~6%衰退，平均銷售單價（ASP）有3~6%成長；中小尺寸出貨量則會有雙位數衰退。產能稼動率依市場狀況調節，因近期需求升溫，會較2019年第4季近九成還高。

友達董事長彭双浪坦言，2019年是挑戰的一年，包括電視、手機成長皆顯疲弱，甚至車用銷售也是負成長，需求面相對疲弱，中國大陸新增產能又集中大量開出，供需失衡狀況嚴峻，價格大幅下滑，面板產業遭遇很強烈的逆風，公司全年營收也受到大衝擊，獲利衰退，2013年以來首次年度虧損。

彭双浪也指出，中國大陸仍有大世代產能開出，新產能提升的速度或供貨能力，要看後續供需狀況，才知道有多大的影響，過去一年多區域貿易爭議有些緩和，但後續有多大變化還要密切觀察，尤其中美對立結構是成形的，要觀察影響有多大。

今年來看，彭双浪表示，2019年第4季開始，看到面板產業有一點出現曙光，主要是有些面板同業有關廠或轉產，甚至暫停投資計畫；再來貿易戰情勢趨緩，年底終端旺季銷售較比預期好，使終端庫存略低；使得過去兩個月部分面板價格止跌回升，今年同業宣布減產或停產，會讓供需相對平衡。

彭双浪表示，今年有歐洲盃足球賽跟東京奧運，會刺激需求，是不錯的消息，但中長期來看，面板產業沒有多大改變，尤其是大宗消費產品還在供過於求，因此友達近兩年談的價值轉型，不會停下腳步，策略方向不因供需短期波動改變。