台股收漲176.06點 外資回頭買超52.08億元
美國經濟數據優於市場預期、新型冠狀病毒疫苗研發利多消息帶動全球股市反彈，台股今（6）日開高走高，在外資回頭買超下，終場加權指數大漲176.06點或1.52%，收在最高點11,749.68點，成交量達1,431.21億元，外資買超52.08億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超52.09億元，外資自營商買超0.01億元，投信賣超7.55億元，自營商（自行買賣）買超5.23億元，自營商（避險）賣超5.14億元，三大法人合計買超44.62億元。
就蘋概三王來看，台積電、鴻海走揚逾1%，皆拉尾盤，台積電差0.5元將封閉跳空缺口，明日表現持值得注意。儘管大立光受到農曆年長假及淡季影響，1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，但年成長22.3%，今日股價在多空交戰，開低走高，終場收漲0.3%。
另外，今日強勢股來看，景碩因蘋果第3季中旬後推5G手機首採AiP，獨獲大單，帶動股價亮燈漲停；原相刷新波段新高，受惠CIS需求強勁、索尼調升財測，今年獲利可期，且籌碼面獲得三大法人買超，收漲7.2%。
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