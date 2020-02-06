台股開高走高 大漲176點收11,749

台股今（6）日開高走高，在台積電（2330）、鴻海走揚逾1%、大立光開低走高下，帶動市場多頭信心，終場拉

尾盤，加權指數大漲176.06點、漲幅1.52%，收在最高點11,749.68點，成交量達1,431.21億元。

經濟數據優於市場預期以及新型冠狀病毒疫苗研發利多消息，相關正面訊息激勵標準普爾500指數、那斯達克指數雙雙登上歷史收盤新高，連帶亞股今日表現強勢，日、韓、港股皆漲逾2%。

就蘋概三王來看，台積電、鴻海皆拉尾盤，帶動指數走揚，台積電差0.5元將封閉跳空缺口，明日表現持值得注意；儘管大立光受到農曆年長假及淡季影響，1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，但年成長22.3%，今日股價在多空交戰，終場收漲0.3%。

另外，今日強勢股來看，景碩因蘋果第3季中旬後推5G手機首採AiP，獨獲大單，帶動股價亮燈漲停；原相刷新波段新高，受惠CIS需求強勁、索尼調升財測，今年獲利可期，且籌碼面獲得三大法人買超，收漲7.2%。

法人認為，美股強彈可望帶動市場信心，但大盤多頭技術面已遭破壞，需要時間的整理來消化套牢賣壓，尤其是武漢肺炎的不確定因素仍未消除下；短線市場對武漢肺炎疫情的恐慌已逐漸降低，全球股市短期反彈後，也將進入沉澱階段。

以台股來看，下檔支撐在半年線11,280點，而上檔反壓則在季線11,750點間，指數在300~400點間來回波動，除非疫情再擴大，否則會在此區間重新調整類股輪動，以及營收表現佳族群出線擔綱成主流操作上建議逢震盪低接強勢股。