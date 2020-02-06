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大立光目標價 二外資調降

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
大立光執行長林恩平。報系資料照

大立光（3008）1月營收低於預期，繼花旗環球證券率先示警，最新一批外資報告中，花旗將大立光目標價從5,550元略降到5,500元，摩根士丹利5,500元降至5,300元，最高和最低的大和資本及高盛證券，則分別重申6,000元及3,189元。受到利空衝擊，大立光今（6）日股價平盤以下游走。

今年初，花旗的大立光報告率先提出，2月5日公告的元月營收恐低於市場預期，對股王股價有壓，時點上比天風證券5日才發布示警還要早。當時花旗已將大立光財測下修，目前因應營收狀況又下調，但中長線升勢仍然看好。

花旗表示，大立光受到中國手機出貨調整，元月營收比預期疲弱，該券商分別將第1季和今年獲利下修10%、1%，接下來2月疫情衝擊發酵，恐是大立光最差時刻。

花旗指出，大立光主要客戶尚未因疫情大幅調整訂單，但中國多地運輸中斷，可能使鏡頭出貨減少；也有別於先前市場評估：大立光可完全倖免於難。

花旗調整的財測顯示，大立光2月營收將下滑到30億元，較元月減36%，但預期3月反彈，第1季營收減幅約在25~30%。

摩根士丹利則提列三個問題，以自問自答的方式幫投資人解惑，包括手機買氣第2季會不會好轉？什麼狀況下要擔心斷鏈？以及中國政府可能出台刺激方案嗎？

摩根士丹利分析，目前武漢肺炎病患持續增加，市場判斷的合理情境是第1季底度過高峰期，若觀察2003年SARS經驗，PC出貨一度大幅滑落，但其後未見需求快速彈升，因此回歸基本面，中國手機既有的庫存去化挑戰，可能不會因疫情結束翻轉。

摩根士丹利的基本假設是，今年中國手機出貨將比去年少7%，另方面，從復工延後看，中國官方雖強制多省必須到10日才復工，但主要指向在地員工，部分境外員工仍被要求通過14天的隔離考驗，因此產能使用仍待觀察。

而中國政府會不會加大刺激？摩根士丹利沒有相關預測，但若有，將隨時評估。目前主要就高階手機出貨動能可能減弱，下調大立光今年每股純益（EPS）至256元（前為267元）。

大和資本指出，大立光雖然受到武漢疫情衝擊，但影響止於短期，相較下，手機多鏡頭和升級趨勢仍然穩固，下半年iPhone鏡頭有望全面採用7P，以及3D感測鏡頭滲透率不斷擴大，還會為大立光帶來更多動能。

大立光 花旗 高階手機
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