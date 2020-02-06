熱映去年12月每股賺0.11元 盤中股價漲逾2%
武漢肺炎疫情延燒下，推升防疫概念股漲勢，熱映（3373）重大訊息公告自結獲利數字，去年12月營收6,390萬元，年減5.6%，稅後純益480萬元，每股純益0.11元，較2018年同期由虧轉盈；熱映今（6）日以22.3元開高，盤中漲幅2.05%。
熱映主要產品包括耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品、紅外線精密溫度儀、二氧化碳偵測儀等，熱映表示，因公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，因此公告相關訊息，以利投資人區別暸解。
熱映去年12月稅前淨利410萬元，較2018年同期由虧轉盈；最近二個月（去年11、12月）累計營收1.34億元，年減0.6%，稅前淨利1,030萬元，稅後純益950萬元，每股純益0.22元。
熱映去年第3季營收2.11億元，年增6.1%，稅前淨利1,640萬元，年增134.3%，稅後純益1,070萬元，年增143.2%，每股純益0.25元，年增150%。
熱映今年1月營收6,499.8萬元，月增1.77%，年增4.17%；近期在防疫題材下股價一度衝高至26元（2月4日），昨日跌破5日線收在21.9元，今日以22.3元開高，一度走高至23.3元。
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