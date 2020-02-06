熱映去年12月每股賺0.11元 盤中股價漲逾2%

台股在農曆年前封關，站在一二○○○點以上，市場滿心期待台股在農曆年長假後能一飛沖天，一口氣挑戰三○年前創下的一二六八二天價，沒想到遇上武漢肺炎疫情，新春開紅盤首日，台股大跌六九六．九七，這個意外撞擊讓投資人對鼠年行情膽顫心驚，未來的投資布局何去何從？

2020-02-06 13:10