亞德客財報亮眼 多家外家齊加碼、目標價最高570元

亞德客-KY（1590）去年第4季每股純益4.38元，全年每股純益14.42元，創歷史第三高，法人看好今年獲利可望創歷史新高，多家外資最新報告同步調高目標價，介於540~570元，重申買進、加碼等評等；本土法人目標價更調高至575元；亞德客今日以500元開高，盤中漲幅6.5%。

針對武漢疫情，多家外資最新出爐報告表示，僅是短期影響，亞德客今年目標不變，預估第1季營收將下滑，但第2季就可回升；統計目前外資報告，都調高亞德客目標價，美系外資重申加碼評等，目標價由460元調高至540元；亞系外資重申買進評等，目標價維持550元。

兩家日系外資中，一家重申買進評等，目標價由520元調高至560元；另一日系外資重申買進評等，目標價由500元調高至560元；歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價由480元調高至570元；另有本土法人則是將目標價由521元調高到575元。

歐系外資表示，亞德客今年目標不變，因工作天數減少，預估今年第1季營收季減32%，但在疫情爆發前的接單順暢，庫存超過150天以上，看好毛利率及營業利益率將隨著出貨放量走揚，預估亞德客2021年每股盈餘預估值調高至22.71元，調幅3%。

美系外資表示，預期亞德客今年營收及獲利將分別年增10%、24%，第1季營收受疫情衝擊，預估將年減7%，但從第2季就可回升。

日系外資表示，武漢肺炎疫情雖然影響短期需求，但亞德客去年第4季財報表現優於預期，長期成長趨勢不變，市占率持續提高，重申買進評等。