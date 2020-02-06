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武漢肺炎衝擊 大立光營收示警盤中股價跌逾1%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大立光大樓外觀。 本報資料照片

美股周三收紅，激勵台股今（6）日持續反彈走高，盤中大漲百點，蘋概三王表現不同調，股王大立光（3008）營收示警，在武漢肺炎疫情的衝擊下，2月營收恐較1月下滑，股價早盤開低走低，盤中跌幅1.65%，權王台積電及鴻海則都是上漲。

大立光1月合併營收41.1億元，創歷年同期新高，但創近七個月來低點，月減19.4%，年增22.3%，由於武漢肺炎疫情延燒，部分客戶延後開工，將影響2月的出貨，預估2月營收恐將較1月下滑。

大立光身兼蘋果及非蘋陣營的手機鏡頭供應商，大立光示警2月營收受到客戶尚未開工的影響，加上疫情恐衝擊手機市場，法人擔憂大立光第1季營運恐將更淡。

大立光今日以4,800元開出，雖一度翻紅至4,840元，但仍是不敵賣壓，盤中一度下滑至4,725元；相較於大立光走跌，台積電則是持續反彈，早盤以329.5元開高，一度拉升至331元，已接近豬年封關的價位，盤中漲幅0.61%。

受到武漢疫情的影響，中國大陸不少城市延後開工，且近期陸續祭出封閉管理等措施，不過，台積電則是表示，配合中國政府防疫法規，持續運作生產，南京廠預計10日全面復工，今年第1季營運目標沒有調整計畫；台積電在年後開紅盤後一度下滑至312元，本周以來則是逐步走高。

鴻海雖因杭州及鄭州等實施封閉式管理，引來市場高度關注，擔心是否影響iPhone的出貨，但鴻海則是表示，大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變；各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備；集團已掌握各地政府的管控政策。

鴻海今日下午將參加美林證券的電話會議，有關武漢肺炎疫情的因應，預期將成為會議的焦點；早盤股價以82.5元開高，一度拉升至83.4元，盤中漲幅0.72%。

台積電 大立光
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