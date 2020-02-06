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「鑽石公主號」確診武漢肺炎累計達20例 1例是台灣女性

SARS爆發年陸股漲一成 法人：疫情嚴重時為加碼時機

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

武漢肺炎效應持續擴散，上証綜指在2月3日開紅盤大跌約8%，摜破2,800點關卡，展望陸股後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，中國政府應已從SARS累積防疫經驗，相信武漢肺炎會較SARS更快受到控制，且若經濟與股市受到明顯衝擊，官方或推出更多政策紅利，投資人無須過度恐慌，反而可趁陸股大幅回檔修正之際進場撿便宜。

葉宇真表示，這次武漢肺炎可能不若SARS嚴重，原因有三：一、截至目前此類嚴重度和致死率比SARS低；二、這次資訊較以往透明，處理也明快許多，中國官方立即對武漢封城二週，預計可減緩疫情的擴散衝擊；三、各國衛生單位已有處理此類傳染疾病的經驗。

葉宇真指出，據歷史經驗來看，SARS對股市的影響時間約為二個月，SARS病例達高峰時亦為股價低點。

短線行情取決於每天新增病例數，一旦新增病例開始減緩，最終會見頂，疫情獲得穩定控制之後，股市也開始穩定下來。以上證綜指為例，SARS在2003年爆發時，最大跌幅為8.8%，但之後反彈6%，甚至在2003年全年仍是呈現上漲1成的多頭格局。

葉宇真指出，SARS 期間，陸股的食品飲料類股基本表現較為較為穩健 ，並未出現較大降幅，此次疫情程度預計可能弱於SARS，對於食品飲料行情不會造成較大影響。

另外，春節為酒企的銷售旺季，占全年銷售40~60%，疫情擴散時間，酒企已經完成春節的銷售，若情緒恐慌導致的股價調整，凸顯龍頭白酒股機會，有利中証消費服務領先指數表現。

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