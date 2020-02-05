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台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

肺炎感染數估破12萬 小摩示警震盪風險高

2020-02-05 21:28經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

武漢肺炎感染人數增加，摩根大通發布最新預測指出，到今年2月底，全球感染人數恐達8至12萬人，較目前2萬人成長數倍；高峰期則有望從3月底提前到3月中，但市場震盪也會因此加劇，呼籲投資人不可對波動掉以輕心。

台股今（5）日追隨美股上漲，但指數開高走低，終場漲17點，收11,573點。摩根大通指出，在疫情高峰正式來臨前，都不適合斷定這波修正已經結束。

摩根大通亞太策略分析師金明旭指出，截至2月初，中國境內感染肺炎人數已超過2萬人，累積425死，悲觀的是，中國國家衛生健康委員會分析，後續感染人數可能還會快速增加；摩根大通將感染人數的保守、合理及樂觀情境數字，全面上修。

外資預估，到2月中下旬，全球感染人數可能從目前的2萬出頭，增至3.9萬人，期間大幅增加1.8萬人，增幅逾八成；保守情境中，人數更上看4.3萬，樂觀情境則為3.1萬。

金明旭表示，因疫情可能快速爆發，摩根大通預期高峰期會比先前預估的3月底，提前到3月中，換算約1-1.5個月的時間達到頂峰，屆時感染數估有8.5萬人，悲觀情境12.8萬人；暗示市場震盪期或將縮減，但波動看增，慎防疫情衝擊快又猛。

不過，摩根大通也注意到，感染人口持續集中武漢，1月非武漢的病患比重有26-32%，2月初降至19%，死亡病例也以武漢人為中心，因此市場衝擊，仍可能以中國為主。

另一方面，中國官方正積極尋求國際支援，若疫情盡速獲得控制，金明旭說，市場衝擊有望顯著縮減；同樣以到3月中來看，樂觀情境的感染數可望降至4-5萬人。

考量疫情有待觀察，目前摩根大通未調整台股及陸股指數目標，今年初，該券商預測MSCI台灣指數年底可達485點，樂觀情境510點，換算台股指數落在13,176至13,892點。

摩根疫情

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