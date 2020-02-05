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摩根士丹利：4D時代來臨 放眼長線趨勢

2020-02-05 20:43經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

面對充滿不確定的未來，摩根士丹利投資管理提出4D概念，放眼長線趨勢。4D指的是人口微成長（Depopulation）、生產力微弱（Declining Productivity）、全球化式微（De-globalization）、巨大的債務負擔（Massive Debt Burden）。

摩根士丹利分析，人口與生產率成長率在1980年代左右開始放緩。在此之前，由於二戰後出現嬰兒潮及生產力提高，推升全球經濟成長。在1980年代之後，債務和全球化成為新的兩股新的成長動力，推升全球經濟成長。

摩根士丹利指出，出生率長期逐年下降，正開始使各國勞動力萎縮。在1950年至2008年之間，世界勞動年齡人口的年平均增長率接近2%，但之後勞動人口的成長開始鈍化，一些國家甚至出現反轉向下的趨勢。

摩根士丹利表示，勞動人口減少，勞動生產力又明顯下降，兩者對經濟增長產生直接影響，成為經濟成長漸緩的原因。戰後奇蹟十年期間，全球平均經濟增長率為4%，現在的潛在成長率不到3%，經濟進入穩定但緩慢成長的狀態。

4D將成為常態，國泰投顧認為，面對新時代的世界經濟特徵，找尋仍有成長動能的市場愈顯重要。人口增長、生產力提高、貿易表現佳或內需市場強勁及低債務的國家仍然具有相對優勢。這些優勢大多出現在新興市場，如印度、印尼、巴西等國，較不受人口減少、去全球化和全球債務負擔的影響，較不易陷入緩速成長的泥淖中。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，在印度、印尼和越南等新興亞洲，勞動年齡人口占高比例，並將受益於外國直接投資增加。隨著精通科技的千禧世代的消費能力提高，電子商務和金融科技等消費科技類股應日益受歡迎。

摩根債務

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