法國巴黎銀行：三種主題投資 建立低波動投資組合

金融市場震盪，投資人尋求低波動解決方案。法國巴黎銀行財富管理指出，保守投資人可以透過「股息貴族」、優質股、低風險收益等三種主題投資方式，來建構波動性較低的投資組合。

在經濟成長緩慢、通膨持續低迷的環境下，穩定收入匱乏的情況預期將持續。法國巴黎銀行指出，隨著社會高齡化及退休年數增加，將導致養老金支付年限拉長，都將使這問題更加嚴峻。

所謂「股息貴族」，指的是股利高、具有保障且股利不斷增加的公司。法國巴黎銀行財富管理認為，三分之一的成熟市場公債收益率為負，另外半數的收益率不到1%。債券收益率預計將長期維持在極低水位，這將刺激追求收益的投資人提升對股息貴族的興趣。

法國巴黎銀行財富管理分析，選擇殖利率排名前20%的股票並非最佳策略，因為投資人可能陷入「價值陷阱」，或者可能碰到公司減少股利發放的狀況，最理想的選股策略是選擇股息貴族。

法國巴黎銀行表示，長期來看，貴族股擁有較佳的夏普值，也就是較高的風險調整後報酬率，但投資人必須接受遠高於債市的波動率，並做長線投資。債券收益率固定，但股票殖利率往往會上升，因而突顯出股息貴族的優勢。而且，如果通貨膨脹上揚，股息貴族更是對抗通膨的更好保障。

至於優質股，則是股票審慎布局策略的良好選擇。法國巴黎銀行指出，經濟成長將持續低迷，且容易受到衝擊，企業高毛利率則反映經濟周期將步入後段，這對優質股而言是較理想的環境，尤其看好在研發領域投入較多的公司。

第三個策略則是物色低風險收益，屬於多元防禦策略。法國巴黎銀行指出，自歐元區及日本實行負利率政策以來，投資機會不斷銳減，同時，全球債券約20%的到期收益率為負值。不過，仍有一些債券的預期報酬率為正，且風險水平較低，可納入投資組合。