聯電去年稅後純益97.08億元 年增37.2%

晶圓代工廠聯電（2303）今（5）日召開法說會，表示客戶需求並未受到武漢肺炎疫情影響，預估本季產能利用率約 9成，晶圓出貨量、產品平均單價（ASP）估和上季持平；同時聯電預期，今年受惠日本新廠加入營運，表現有望優於晶圓代工產業平均值。

聯電去年第4季財報，受惠5G需求增溫，合併營收418.5億元，約13.9億美元，毛利率16.7%，整體產能利用率攀升至92%，28奈米晶圓營收佔比10%，整體晶片出貨量為204萬片約當8吋晶圓，單季稅後純益38.4億元，季增31%，每股純益0.33元，稅後純益與EPS均創18季新高。

聯電去年全年度稅後純益97.08億元，年增37.2%，每股純益0.82元，較2018年同期增加41%，優於市場預期，也寫下近4年新高。

聯電總經理王石表示，展望2020年第1季，整體業務前景維持穩健，隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產，預期聯電可望從5G和IoT的發展趨勢中，特別是無線設備以及電源管理應用上所增加的半導體需求中獲益；另外，聯電持續維持資本支出的紀律，2020年的資本支出預算為10億美元，以因應中長期客戶和市場的需求。