外資逢反彈落跑 連二賣

台股今（5）日雖然有美高科技股大漲激勵，早盤指數雖然呈現跳空開高，在整體不確定風險賣壓仍大下，指數並未隨著美股反彈而走強，終場加權指數僅小漲17點收在11,573點，外資逢高持續減碼，且連二賣的操作手筆，令市場憂心。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，亞幣近期跌破季線支撐，且月均線出線下彎，短線亞股資金面仍持續撤守，即便近期新台幣相對強勢，但觀察近期外資在現貨市場再次出現連二賣來看，整體資金動能有遞減跡象，顯示亞洲受到中國疫情影響，整體基本面將不如歐、美市場。

觀察外資期貨未平倉多單增加，但主要是空單減少，多單並未明顯增加，且外資借券金額餘持平，顯示外資心態轉趨空方，投信近期在集中市場跌幅擴大下出現回補，顯示投信對指數有搶反彈動態，政府資金在則是在指數回檔大幅加碼，護盤意味濃，整體來看法人近期心態維持空方，融資近期在指數回檔之際減少幅度大，籌碼有沉澱跡象，因此，盤勢短期間在資金退潮，法人作多心態不積極下，操作建議反彈減碼弱勢股。

分析師指出，近期幾天指數反彈，日線的技術指標目前偏向弱勢，其中包括KD指標開口雖然有收斂，但仍未出現黃金交叉，RSI指標仍維持在50之下的空方，加上連續二天反彈量能不足，因此，短線反彈雖然回到5日均線之上，但短線若無法帶量扭轉下彎的5日線，弱勢股仍須減碼。