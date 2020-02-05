三大潛在風險 郭明錤：大立光上半年營運恐低於預期

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，中國Android品牌鏡頭供應商今年上半年將面臨三大潛在風險，預估將降低大立光（3008）的出貨及產能利用率，且負面影響今年首季、上半年的營收與獲利可能顯著低於市場預估。

郭明錤表示，三大潛在風險包括主要模組廠商（CCM）在2月10日開工後的復工率、中國Android品牌需求低於預期、與潛在價格競爭；預估三個風險可能會降低大立光的出貨與產能利用率。

預估大立光今年第1季營收將衰退45~50%，較市場共識衰退25~30%幅度大，因產能利用率下滑與降價搶單，第1季毛利率降至58~62%，且因中國手機庫存消化最快要到第2季底結束，預估大立光第2季營收與獲利可能持續低於預期。

郭明錤指出，CCM 2月10日開工後的低復工率將成為大立光今年第1季的嚴峻挑戰，根據最新調查顯示，受武漢肺炎爆發後的交通管制、自主隔離與口罩缺貨等負面影響，中國手機品牌主要CCM供應商在2月10日開工後的復工率將普遍低，如果肺炎疫情在2月沒有顯著改善，預期低復工率將至少持續至3月下旬，不利大立光第1季鏡頭出貨動能。

郭明錤說，在先前報告中曾指出，今年春節期間中國市場手機出貨衰退約50~60%，高庫存水位不利品牌與產業鏈今年上半年出貨動能。

根據調查指出，肺炎爆發前大立光中國Android手機品牌訂單已調降20~25%，肺炎爆發後因線上與線下手機銷售急劇下跌，預期大立光首季中國Android品牌訂單最終將調降40~50%，且庫存去化最快要到第2季底，不利大立光鏡頭出貨動能。

郭明錤強調，根據過去經驗，當手機鏡頭需求開始下滑時，大立光會啟動價格戰爭取更多訂單以提升產能利用率，因大立因具備成本優勢，有利爭取訂單，但不利大立光與鏡頭產業整體獲利，預估其他中國Android品牌的鏡頭主要供應商獲利也將會受到顯著的負面影響，包括舜宇光學、瑞聲科技、星聚宇、玉晶光、新钜科與Sekonix。