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鄭州半封城市場關切 鴻海股價拚守紅盤

2020-02-05 11:44經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

武漢肺炎疫情仍在持續延燒，中國大陸宣布半封城的城市也在增加中，手機重鎮河南省鄭州市也淪陷，市場高度關切是否影響蘋果iPhone的生產，衝擊相關廠商，鴻海（2317）後續因應引來關注，今（5）日公告將受邀參加美林證券電話會議說明營運概況，市場預期，武漢肺炎疫情的處理措施將成為法說會的焦點；台股今日震盪仍維持在相對高點，鴻海開平震盪，力守平盤之上。

針對杭州及鄭州相繼宣布實施封閉式管理，鴻海昨日發出3點聲明，強調大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變；各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備；集團已掌握各地政府的管控政策。

根據鄭州市官方公告，將對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民社區（村）實行閉環管理，這次的措施主要是為有效遏制疫情擴散蔓延，落實「內防擴散、外防輸入」要求；不過，河南官方並未宣布延後原訂開工時程。

鴻海富士康鄭州廠是重要的指標科技廠，主要是生產iPhone，市場關心若疫情延續，是否影響到蘋果手機的生產及出貨；鴻海明日下午將參加美林證券的電話會議，有關武漢肺炎疫情的因應，將成為會議的焦點。

鴻海今日以82.2元平盤開出，早盤一度翻黑下滑至81.6元，但也曾拉升至82.7元，盤中力守在平盤之上。

鴻海

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