武漢肺炎疫情延燒 外資憂「斷鏈」急找鴻海開法說會

鴻海應美林證券之邀6日將舉行線上法說會。 美聯社 分享 facebook

因應中國大陸武漢肺炎疫情延燒，鴻海（2317）今（5）日一早公告，應美林證券之邀6日將舉行線上法說會，據了解，由於iPhone大本營河南省鄭州實施「封閉式管理」，引起外資圈憂心影響後續出貨，導致iPhone生產「斷鏈」，因此急找鴻海希望針對中國廠區防疫，及供應鏈目前狀況作出說明。

鄭州市政府2月4日宣布，為防止肺炎疫情擴散，將對轄區內政府機關、企業、社區等進行封閉式管理。由於鴻海在當地設有手機組裝據點，且產能佔有舉足輕重地位，也讓市場憂心，封閉式管理將影響iPhone出貨。

無獨有偶，鴻海今日一早公告，公司應美林證券之邀，明日將參加電話會議說明公司營運概況。據悉，外資圈主要討論焦點將圍繞在武漢肺炎造成的影響，以及鴻海應對方式及供應鏈狀況。

在武漢肺炎爆發以來，目前中國已有多個地區執行封城或封閉式管理，鴻海由於在中國廠區眾多，目前武漢廠因封城，導致營運影響較大，杭州、鄭州則是面臨封閉式管理，工廠雖能生產，但交通運輸受到影響。

鴻海鄭州廠為iPhone生產重鎮，佔據鴻海蘋果手機出貨量約達近半水準，與廣東省深圳龍華廠並列為鴻海兩大iPhone生產據點，因此鄭州的管制，也格外引起外資圈憂慮。

對此，鴻海發出三點聲明，強調大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變；其次，各地方政府目前的防疫管制，有助於集團復工準備；最後，集團已掌握各地政府的管控政策。

在此之前，蘋果已宣布2月9日前關閉在中國大陸的零售店。華爾街分析師預估，蘋果暫時關閉直營店，加上因受到疫情影響，中國各大城市交通會受到一定限制，情況若延續到2月底，蘋果在中國的銷量預估將有100萬支受到影響。

分析師指出，iPhone供應鏈受到武漢肺炎影響，故下修今年第1季出貨量一成，至3,600~4,000萬支，且因疫情不知何時穩定及消費信心是否會受到影響，故第2季出貨無法預測。