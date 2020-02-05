南亞科1月營收近三個月新高 帶動記憶體股齊揚

DRAM大廠南亞科（2408）公布1月營收為445億元，在春節長假影響下仍寫下近三個月新高，顯示市場需求確實符合市場研究機構先前預期，在業績表現突出之下，今（5）日也帶動記憶體相關個股漲勢，盤中包括南亞科、旺宏及華邦電，盤中漲幅均超過4%，旺宏股價更創下近一半年新高。

在南亞科1月營收開出令市場亮眼的成績之後，不僅今日南亞科股價跳空上漲開出，盤中股價一度大漲逾5%，股價盤中高點來到83.9元，是本波隨台股修正後，該股反彈的新高，南亞科的業績亮眼及股價強彈，也帶動記憶體股走勢，旺宏今日股價也一度上漲逾4%，且盤中高點來到40.4元，股價更創下2018年8月，近一年半新高，華邦電今日也同步上漲逾4%。

除了三大記憶體股之外，今日記憶體模組廠股價也同步受到帶動，其中，宜鼎盤中股價大漲逾6%之外，包括威剛、宇瞻、廣穎及品安，盤中股價也都上漲2~3%，整體而言，今日記憶體相關族群表現相當強勢。

南亞科1月合併營收45億元，較上月增3.92%，也較去年同期增加5.68%，同時創下近三個月營運高點。

針對新型冠狀病毒疫情影響，南亞科表示，內部已啟動各項防疫措施，生產不受影響，原料供應商與外包商皆正常供應，在全球的銷售也不受影響。

此外，南亞科也強調，已與原物料供應商及外包商確認供應及營運正常，目前在全球的銷售不受影響，將密切觀察事件後續發展，並採取必要措施，以確保整體營運及出貨正常。

對於產業後市，該公司先前即表示，今年市場需求將明顯改善，庫存持續去化，加上去年各家大廠資本支出保守，供給端成長有限，供需逐步穩定，估全年位元成長率將在15%上下，對全年保持樂觀看法，營運有機會穩定成長，第2季將優於第1季。