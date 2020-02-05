親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

鑽石公主號郵輪10人確診 全船海上隔離14天

南亞科1月營收近三個月新高 帶動記憶體股齊揚

2020-02-05 10:36經濟日報 記者張瑞益／即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）公布1月營收為445億元，在春節長假影響下仍寫下近三個月新高，顯示市場需求確實符合市場研究機構先前預期，在業績表現突出之下，今（5）日也帶動記憶體相關個股漲勢，盤中包括南亞科、旺宏及華邦電，盤中漲幅均超過4%，旺宏股價更創下近一半年新高。

在南亞科1月營收開出令市場亮眼的成績之後，不僅今日南亞科股價跳空上漲開出，盤中股價一度大漲逾5%，股價盤中高點來到83.9元，是本波隨台股修正後，該股反彈的新高，南亞科的業績亮眼及股價強彈，也帶動記憶體股走勢，旺宏今日股價也一度上漲逾4%，且盤中高點來到40.4元，股價更創下2018年8月，近一年半新高，華邦電今日也同步上漲逾4%。

除了三大記憶體股之外，今日記憶體模組廠股價也同步受到帶動，其中，宜鼎盤中股價大漲逾6%之外，包括威剛、宇瞻、廣穎及品安，盤中股價也都上漲2~3%，整體而言，今日記憶體相關族群表現相當強勢。

南亞科1月合併營收45億元，較上月增3.92%，也較去年同期增加5.68%，同時創下近三個月營運高點。

針對新型冠狀病毒疫情影響，南亞科表示，內部已啟動各項防疫措施，生產不受影響，原料供應商與外包商皆正常供應，在全球的銷售也不受影響。

此外，南亞科也強調，已與原物料供應商及外包商確認供應及營運正常，目前在全球的銷售不受影響，將密切觀察事件後續發展，並採取必要措施，以確保整體營運及出貨正常。

對於產業後市，該公司先前即表示，今年市場需求將明顯改善，庫存持續去化，加上去年各家大廠資本支出保守，供給端成長有限，供需逐步穩定，估全年位元成長率將在15%上下，對全年保持樂觀看法，營運有機會穩定成長，第2季將優於第1季。

南亞科記憶體模組

延伸閱讀

南亞科1月營收成長3.9％ 近三月高點

南亞科1月營收增3.9％ 首季銷售可望價量齊...

南亞科在陸無生產據點 全球銷售不受影響

「NAND Flash可望再漲一波」記憶體中...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

5G大爆發 台股黃金年代來了

2020-02-05 11:27

台股四利多 大戶撿便宜

2020-02-04 23:55

賀鳴珩看台股...短空長多

2020-02-04 23:54

賀鳴珩：積極推動零股交易 百元也能買大立光

2020-02-04 23:53

蘋果穿戴進化 供應鏈樂

2020-02-04 23:38

就市論勢／宅經濟題材 熱炒

2020-02-04 23:33

開學概念股 躍盤面焦點

2020-02-04 23:32

台股跌深反彈 PCB族群回神

2020-02-04 19:10

終止連七賣 外資買超台積電6,327張

2020-02-04 17:40

台股強彈跌深股表態 後市唯量是問

2020-02-04 15:38

台股反彈大漲201點 外資賣超40.46億元

2020-02-04 15:36

台股大漲逾200點 權證回神

2020-02-04 15:08

台積電強漲11元 貢獻台股指數近90點

2020-02-04 14:10

醫療通路股防疫備戰 業者嘆「有行無市」

2020-02-04 12:36

華為復工 立積漲停領軍概念股強漲

2020-02-04 12:16

錯認防疫股漲停3天…股民夢醒時分 「花王」跌停

2020-02-04 11:31

杭州封城不得開工 鴻海旗下子公司恐受影響

2020-02-04 11:08

台股盤中反彈漲逾200點 站上11,500點關卡

2020-02-04 11:02

防疫概念股爆量 康那香漲停打開、花仙子翻黑跌停

2020-02-04 10:39

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

台積電領頭衝 台股年後首次反彈大漲201點

2020-02-04 14:35

台積電領頭衝 台股年後首次反彈大漲201點收11,555

2020-02-04 13:48
看更多

熱門文章

我武漢肺炎增至11例！武漢返國台商確診 陳時中落下男兒淚

2020-02-04 20:22

大放送！光南宣布免費發50萬片口罩 全台25店限2天領

2020-02-04 19:33

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

2020-02-04 13:05

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

2020-02-05 07:59

全球疫情地圖／南韓確診第18例！台灣增至11例 各國狀況一次看

2020-02-05 09:52

「可惡送人了」口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷：下個缺貨的是它

2020-02-04 15:24

69歲老翁染武漢肺炎瞞報旅遊史 已接觸100多人

2020-02-04 16:50

影／亞裔女搭地鐵「戴口罩」被黑人狂毆！網嚇：覆巢之下無完卵

2020-02-04 18:34

日本郵輪10名乘客感染武漢肺炎病毒 緊急送醫

2020-02-05 07:56

武漢肺炎爆發前他囤口罩被嘲笑 網友回頭再看：根本先知

2020-02-04 21:06

WHO代表：健康人戴口罩 罹患武漢肺炎風險更高

2020-02-04 23:30

七天只有兩片口罩怎麼用？ 醫師傳授口罩搭配法

2020-02-04 13:20

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出境

2020-02-05 10:17

壯碩美女中醫抗武漢肺炎 仙氣美照竟曝感染危機

2020-02-04 20:12

影／遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

2020-02-04 12:42

武漢肺炎防疫漏洞？新北居家檢疫3名失聯 市府動員急找人

2020-02-05 00:46

防堵武漢肺炎！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

2020-02-04 14:16

守在武漢同進退 土銀六行員捨棄返台機會

2020-02-04 13:03

影／武漢肺炎 我7日起限制兩周內曾赴中國的外籍人士入境

2020-02-04 14:41

武漢包機順利抵台 陳文茜曝空姐心聲暖哭眾人

2020-02-04 21:24

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

2020-02-04 21:31

因他一個小動作 國軍整修三十多間高山哨所

2020-02-04 22:15

影／防疫期間 蘆洲出現大陸口音陌生人想聊「醫療服務」

2020-02-04 13:09

武漢肺炎WHO灌水我確診13例 陳時中：已嚴正抗議

2020-02-04 14:16

第二批武漢台商包機5日返台生變 時間待定

2020-02-05 08:40

快看！你的大學何時開學？ 19校2月25日、56校3月2日

2020-02-04 16:43

車主停車忘了熄火 轎車怠速17小時沒人開走

2020-02-04 12:19

武漢連夜蓋完3所方艙醫院 院內畫面曝光網驚呼：根本集中營

2020-02-04 21:42

每月從大陸進口上百萬口罩供國內醫院 業者：已斷貨

2020-02-05 09:49

武漢包機「東方航空」有什麼特色？網推1大亮點：很可以！

2020-02-04 16:23

基隆深夜民宅氣爆 屋內發現焦屍 另有一人灼傷送醫

2020-02-04 23:32

好消息！我國武漢肺炎確診個案「二篩陰性」 可能本周出院

2020-02-04 16:27

日厚生省：鑽石公主號郵輪上 10名旅客感染武漢肺炎

2020-02-05 08:03

武漢肺炎疫情最新 湖北新增確診3,156例、死亡65例

2020-02-05 06:37

中國經濟若受武漢肺炎影響下滑 對「這一國」打擊最大

2020-02-04 19:34

日本考慮縮短武漢肺炎隔離期 台網友傻眼：可憐哪！

2020-02-04 16:21

學校買不到額溫槍正苦 泰山高中電子科不到一周自產製

2020-02-04 15:28

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

嗆公民老師「螺紋保險套」挨告 館長今出庭

2020-02-04 15:27

30年前的價格！紅豆餅6個20元 「和美紅豆伯」背後故事有洋蔥

2020-02-04 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top