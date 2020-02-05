中美晶股價反彈 盤中最高來到102.5元

矽晶圓及太陽能廠中美晶（5483）股價近期隨大盤修正，但以技術面來看，股價拉回到季線及逼近布林軌道下緣之後，股價最低來到93.7元，技術面隨即出現反彈力道，今（5）日盤中股價最高來到102.5元，另觀察籌碼面，雖然外資持續調節，不過投信法人也呈現連續買超動作，顯示國際股市回穩之後，該股中長線仍值得追蹤。

中美晶在太陽能方面，去年第三季太陽能電池及模組，產能利用率也達到全產能生產。在矽晶圓方面，市場也看好12吋產品長期需求仍看成長，而目前在先進製程方面，該公司也已打入10奈米級以上的市場，成為正式供應商，因此，今年在此部分的出貨也持續看好。 台股示意圖。 聯合報系資料照 分享 facebook