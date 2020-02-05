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不甩武漢肺炎疫情 宏捷科1月營收締新猷

2020-02-05 09:23經濟日報 記者呂安涔／即時報導

PA大廠宏捷科（8086）公佈1月營收達2.7億元，月增0.8%，年增高達138%，續創4年單月新高。

多數法人先前就已預估，宏捷科今年除了2月營收略降之外，應有機會月月創新高，然而因中國武漢疫情擴大，越來越多城市實施進出管制，投資人亦擔心出貨以及需求受到影響，不過從宏捷科公佈的1月營收來看，顯然影響不大。

宏捷科自去年11月創124.5元的高價以來，便遭投信大舉出貨，股價一度跌至86元，下方僅剩年線支撐，如今公佈優於預期的營收表現，如能順勢站上月線壓力，應能有效化解現金增資帶來的負面壓力。

營收宏捷科

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