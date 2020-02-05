台股開盤上漲45.63點 震盪壓回平盤

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（5）日開高上漲45.63點，一舉站上11,600關卡，指數為11,601.55點；不過指數在早盤呈現開高走低，震盪壓回平盤附近，盤中最低來到11,551點。

受惠中國多項刺激措施，以及外媒報導多家蘋果供應鏈企業，計畫於2月10日全面復工，緩解市場對武漢肺炎的擔憂，蘋果（Apple）反彈3.3%引領尖牙股走高，半導體族群亦表現強勢；另外，在特斯拉（Tesla）再度大漲13%的帶領下，那斯達克指數收盤創下歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲407.82點，或1.43%，收在28,807點；標普500指數上漲48.67點，或1.49%，收在3,297.59點；那斯達克指數上漲194.57點，或2.09%，收在9467.97點；費半指數上漲56.47點，或3.11%，收在1,868.64點。

法人認為，周二全球股市迎來反彈，因中國主要城市將於2月10日陸續復工，供應鏈不至出現斷鏈危機，3月可望迎來強勁的備貨需求，將可淡化1月、2月營收下滑的利空。

加上本周美國經濟數據良好，中國央行放水救市，台股中多格局不變，建議趁利空擇優布局。