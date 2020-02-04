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返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

台股跌深反彈 PCB族群回神

2020-02-04 19:10經濟日報 記者盧宏奇／即時報導

台股在半年線獲得多方抵抗後，今（4）日隨國際股市反彈201點，這次淪為重災區的印...
台股在半年線獲得多方抵抗後，今（4）日隨國際股市反彈201點，這次淪為重災區的印刷電路板（PCB）族群紛紛回神。 圖片來源／記者林澔一攝影
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台股在半年線獲得多方抵抗後，今（4）日隨國際股市反彈201點，這次淪為重災區的印刷電路板（PCB）族群紛紛回神，欣興（3037）等個股在籌碼換手後，收盤上漲逾4%，多方暫時鬆一口氣。

受惠於美股強彈，以及陸股回穩，台股今日以高盤開出，權王台積電站回季線推升指數維持不墜，搶反彈買盤集中在跌深的中小型股，漲多的防疫概念股開始暴量出現震盪，終場上漲201點收11,555點，成交值1,617億元。

武漢肺炎疫情蔓延，PCB生產重鎮湖北部分區域實施交通管制，並限制跨省運輸，在當地有生產據點的健鼎、欣興、台光電、定穎等個股成為空方打壓主要標的，多檔PCB股更回測年線。

市場擔心PCB產業有斷鏈疑慮，但部分廠商盤點非中國產能後，初步研判在台灣、泰國等地工廠支援下，至少可供貨至3月，部分中高階產能集中台灣的PCB廠如華通、欣興、南電、燿華等也可調整供應，激勵股價跌深反彈。

群益投顧認為，從近期生技股被防疫概念股帶動產生的股價表現態勢，至近日電子股以波段低基期的面板股領漲等相關狀況，反映盤面主軸在於波段基期輪動調整，由於類股輪動相當快速，階段操作仍應擇強短線操作應對為宜。

大型本土投顧分析，武漢肺炎利空衝擊全球金融市場，台股也難以避免，所幸賣壓逐漸消化後，隨疫情漸漸明朗，已不見恐慌性殺盤，接下來市場焦點將放在追蹤營收數字上，建議操作可逢高汰弱留強，重新尋找具潛力個股逢低佈局。

PCB台股個股

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