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Back to School季節到 開學概念股仍受矚目

2020-02-04 19:05經濟日報 記者王皓正／即時報導

農曆年假過後，各級學校預計陸續開學，在時序邁入返校的時間點下，部分電子股已有率先轉強的契機，預期相關的「開學（Back to School）需求概念」族群，可望躍居為盤面主流。

台股今（4）日開高走高展開反彈，終場在反彈情緒維持之下，指數收相對高點，終場收11,555點，上漲201點，成交量1,597億元。

法人指出，若後續疫情變數能獲控制，國際股市走勢能穩定，台股將有望緩步反彈，其中，「開學需求概念」族群可留意。

根據統計，當前「開學概念」族群，包括DRAM、主機板、筆記型電腦（NB）、電子製造服務（EMS）等，從基本面分析，部分族群營運陸續回溫，第1季的開學需求似乎仍可以關注。

雖然目前整體電子產業能見度，值得後續追蹤；不過，若從法人買賣動態來看，在農曆年前後，部分開學概念股已經開始有法人進場逢低承接。

台新投顧副總黃文清指出，過年後校園陸續開學，不少學生過年期間領到紅包壓歲錢，趁著開學添購3C產品，其中，例如筆電已成為上課必備的用品，主流筆電機種買氣將升溫。

電腦業者表示，以一般學生族群來講，2萬元左右的大眾機種仍是筆電採購時首選，14、15吋螢幕，光碟機、網路攝影機等功能一應俱全，不論是上課打報告或下課玩遊戲都夠力。

另外，部分廠商也強打電玩筆電，快速開機、長效電力，以及更輕薄的外型，有機會吸引剛領紅包的學生升級電腦。

其他包括主機板、光碟機、隨身碟等電子週邊產品，在學校旺季的激勵下，銷售也有機會開出不錯的成績。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，就過去的經驗來看，第1季與第3季國內外都有開學需求的訂單，將會帶動PC及NB相關零組件的採購需求，這也是每年電子業相對重視的訂單。

而開學訂單也可視為是，電子業在上半年需求的測試劑，如果學生在回校或新入學時大量選購新的資訊設備，那隨後的第2季新機種訂單，也會更令人期待。

事實上，近期電子股短線跌深，今年第1季的開學效應還是可以關注，加上台股盤勢維持震盪整理，投資價值逐漸浮現。

尤其配合武漢疫情若穩定後，今年景氣仍可望回升，將可彰顯投資優勢，就像股價壓縮過後的漲幅值得期待一樣，此次開學買氣，應有機會創造出電子業農曆年後的另一波業績高峰。

筆電台股電子業

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